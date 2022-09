Atraer a Asturias por el estómago

Acisa Ribadeo está dispuesta a tratar de seguir enganchando a una de las clientelas más fieles e importantes que tiene el comercio de Ribadeo desde siempre, la asturiana. La nueva directiva, que preside Carmen Cruzado, posa sus ojos de nuevo en la comunidad vecina y los días 21, 22 y 23 de octubre van a celebrar una nueva edición de las jornadas gastronómicas que ya se habían realizado con anterioridad, dedicadas especialmente a platos con sabor y tradición asturianos.

Esta fue una decisión adoptada en la última reunión de su junta directiva y su presidenta recordó que esas jornadas ya habían tenido una gran acogida en su momento, tanto entre la clientela como entre los locales participantes. Por eso les anima a anotarse para participar en la edición del mes próximo.

Cruzado dice que quieren rendir así su particular homenaje a los primos hermanos del otro lado de la ría que, recuerda, "todas as fins de semana do ano se achegan ata Ribadeo a tomar os viños, os vermús, a comer, a cear, a pasear ou a mercar no comercio local. A súa presenza é moi importante para nós e por iso volven estas xornadas".

Como en ocasiones anteriores, los locales participantes ofrecerán tapas y menús especiales que también atraen a visitantes de la comarca de A Mariña, porque no faltarán en la hostelería ribadense platos siempre tan apetitosos como la fabada, el potaje o los cachopos.

Acisa se prepara también para impulsar una campaña de un fin de semana que fue ganando peso en los últimos años, el denominado Black Friday, que será del 25 al 27 de noviembre y que cada año que pasa cuenta con una mayor cuota de clientela que se anima a beneficiarse de las promociones y descuentos que se hacen en el comercio ribadense en esos días.

Pero además la presidenta de Acisa admite que tienen ya la vista puesta en la campaña navideña "que xa está á volta da esquina" y anticipa que van a realizar un esfuerzo importante para centrarse en esas fechas. Precisamente, avanza que recuperarán la Festa do Comercio de modo presencial "porque era un sábado moi especial para o comercio e para a hostalaría de Ribadeo, pola cantidade de persoas que se achegaban a ver o sorteo. Houbo que deixar de celebralo coa chegada da pandemia ás nosas vidas e agora que xa volvemos á normalidade consideramos que é o momento de recuperalo".

El gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, comentó que van a ser semanas intensas con muchos preparativos y mucho trabajo para esa campaña navideña, pero dice que lo harán a conciencia, convencidos de que se trata de unas fechas capitales para el comercio de Ribadeo "e queremos que siga sendo importante para comercio e hostalaría. Estamos traballando nesa cita e ao longo das vindeiras semanas iremos dando conta de todo isto ás nosas asociadas e asociados e tamén á sociedade ribadense e da contorna".