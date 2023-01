O próximo martes opérano do brazo esquerdo e aínda lle queda outra intervención máis no dereito, e tamén nunha perna pero, a estas alturas e logo do que pasou, son un pasiño máis. Manuel Luis Liz ten a moral moi alta. Sobre todo despois das felicitacións que lle choveron estes días e as mensaxes de WhatsApp dos nenos que hai seis ou sete anos adestraba no fútbol e que hoxe son xa uns rapaces. Acordáronse de Manu, como o coñecen, para felicitalo pola súa boa participación no concurso El cazador de TVE, onde acertou 13 das 14 preguntas que lle fixeron na primeira ronda, conseguindo 14.000 euros. O equipo no que ía non logrou superar finalmente o duro Erundino Alonso pero a súa historia de superación persoal trascendeu e emocionou a todos. E a moitos viveireses tamén se lles enche o peito de orgullo.

Como se atopa?

Agora razoablemente ben. Supoño que hai que estar nas malas para ver isto. Se te atopan mellor, os demais arredor tamén están ben e iso é agradable de ver.

Conseguiu superar un accidente gravísimo, poucos retos haberá máis duros. Como o acorda?

Tiven unha décima de segundo de mala sorte. Levaba 20 días nunha auxiliar de Alúmina, logo de traballar noutras dúas antes, e estaba no sitio onde rebentou unha válvula. O vapor que saíu a máis de douscentos graos queimoume o 92% do corpo. Apenas me quedaron intactas as plantas do pés. Estiven tres meses en coma.

Pero saíu adiante.

Trasladáranme en helicóptero á unidade de queimados do hospital da Coruña e alí viron que ía superando día a día. Aínda agora acudo a facerlles tódolos anos unha visita á doutora Galera, internista, e ao seu equipo, que me coidaron durante un ano, cambiándome as vendaxes en turnos de seis horas seguidas. Logo de estar outra temporada en cadeira de rodas vin para a casa e, coa axuda dos fisioterapeutas e da miña moza, aquí estou.

Tamén estivo hospitalizado en Barcelona.

Si, estiven alí tres meses tratándome. Nos hospitais aténdente e fan as curas nun horario pero fóra desa actividade entre sete da tarde a once da noite necesitas entreterte, por iso a televisión ou a lectura, de novela ou doutra cousa, é moi importante.

Veulle de aí a súa afección polos concursos?

Xa de noviño me fixaba nalgúns como Saber y ganar e gustábanme os xogos de preguntas pero dende pequeno me tirou moito a Historia, algo no que agora podo profundar, con tempo para documentais e biografías. Na casa teño afección polos audiolibros pero tamén por deportes coma o fútbol, ao que antes lle adicaba moito do meu tempo libre.

Manu estuda moito e pensa encribir algún relato no futuro. JM ÁLVEZ

Quedou con pouca vista pero creo que tamén lle gusta escribir.

A novela negra tamén me gusta e a Once ten unha aplicación coa que empecei un curso de mecanografía no ordenador. A ver se podo escribir algo.

Mágoa da pregunta de El cazador sobre Javier Balmis, o que levou a vacina da varíola a América.

Sabía a resposta, sabía que fora un médico valenciano e o nome empezaba por un b. Pero non me saíu nesa décima de segundo tan importante que tés para contestar e levar o bote...

Non levou os 6.500 euros pero tivo gran repercusión.

Hai que estudar. Dígollo ao meu sobriño Mikel que vén aquí comigo a preparar os exames de segundo de bacharelato. E sobre a repercusión, é certo. Cando concursei dous días en Atrápame se podes na TVG emitírono sobre as dez da noite, pero non pensaba que neste de TVE ás 19.30 horas tivera tanta audiencia. O meu sobriño, que está moito en redes sociais, di que ata a cantante Nathy Peluso se fixo eco da historia no seu Twitter. E está tendo moitas mencións.

Imaxino que este programa 635 de El Cazador non vai ser o último para vostede. O seu perruqueiro Timiraos así o pensa.

Estivo ben, o presentador galego Rodrigo Vázquez tamén se emocionou pois xa estando no hospital o vía cando tiña o programa na TVG. Para xente coma min, que tiven o accidente laboral, son programas importantes e persoas como Timi me anima moito. Isto comezou porque os da Galega viñeron no verán cun cásting a San Roque. No futuro, quen sabe, quizais me gustaría ir a El comodín de la 1, agora que me estabilicei.

A ver se non lle toca un Erundino na próxima.

Foi un gran rival. E el tamén fallou a resposta sobre o médico da vacina. Saudámonos e díxome que tiña un amigo en Viveiro e gústalle veranear por aquí.

Ten 42 anos, apeteceríalle volver a adestrar cando se recupere?

Xoguei no Ourol e no Cacharela de Viveiro, entrenei a cativiños e pouco antes do accidente ofrecéranme adestrar nenos de escolas deportivas. Quizais no futuro. Teño o problema da vista e necesito un bastón porque quedáronme os nocellos bloqueados.

A pandemia de coronavirus, pouco despois de sufrir o accidente, prexudicóulle na recuperación.

Os médicos dicían que con máis do 90% do corpo queimado era difícil sacar adiante aos feridos pero o esforzo do persoal sanitario foi moi grande. Cando empezaba a saír e dar uns pasiños co andador, logo da hospitalización, chegou en 2020 o do coronavirus e truncouse un pouco o de saír a facer exercicio polo barrio de San Lázaro onde vivo, pero superámolo.

Agora pode pasear por Viveiro ou viaxar para os concursos.

Si, baixo dar paseos por Viveiro e teño que moverme coa axuda da miña parella pois tanto tempo de sillón tampouco é bo.