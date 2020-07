Atopada unha víbora na Mariña por segundo día consecutivo, neste caso en Foz

Unha serpe apareceu nunha zona habitada por segundo día consecutivo na comarca da Mariña. Se o sábado se atopou unha nun aparcadoiro da localidade de Burela, o domingo foi nun entorno da localidade focense de Fazouro.

Os propietarios dunha vivenda vírona nos arredores da súa casa e alertaron da súa presenza no lugar. Ata alí desprazáronse membros de Protección Civil de Foz, que a localizaron no garaxe dunha nave industrial.

Ao contrario do que aconteceu coa atopada en Burela, neste caso a serpe estaba moi consciente. Os membros de Protección Civil foron botándoa para fóra e finalmente puideron conducila ata un prado onde quedou en liberdade e marchou cara a un monte que está preto de alí.

Neste caso tamén se trataba dun exemplar algo diferente do atopado en Burela, xa que era dun tamaño algo maior, pouco máis dun metro, e cunha tonalidade máis branca.

NOVIDADE. A aparición de serpes nos últimos meses en distintos entornos habitados estase a converter en algo relativamente habitual. Parece moi claro que o seu hábitat foi medrando de xeito paulatino ao longo do confinamento.

Durante todo ese tempo non só non se fixo ningún traballo de limpeza, senón que por riba deixouse que a natureza avanzase cara a zonas que antes os animais non podían frecuentar ben porque alí non tiñan alimento ningún ou porque tiñan que compartir espazo co ser humano, algo que non adoitan facer nunca. No caso das víboras a situación pode ser perigosa porque nalgunhas especies, se traban, precísase un antídoto.