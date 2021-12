La atleta paralímpica, médica y fisioterapeuta Susana Rodríguez recogió el título de hija adoptiva y predilecta de Mondoñedo de manos de su alcalde, Manuel Otero. Lo hizo en un acto de gran emotividad en el que ella misma admitió que todo lo que pudo conseguir a base de esfuerzo tuvo su base en lo que pudo aprender en su infancia en la aldea de Sopena, en la parroquia de Argomoso.

De hecho, en su discurso recordó que "o vínculo con esta terra levou a meus pais a decidir que aquí fósemos bautizadas tanto miña irmá coma min" y añadió que "alí en Sopena temos o noso fogar, onde os avós agardaban impacientes a nosa chegada".

También hizo referencia a su condición de atleta y dijo ser muy consciente "do interese co que se seguiron os Xogos Paralímpicos de Tokio e dun xeito especial as dúas probas deportivas nas que eu participaba. Desexo de corazón que esa visibilización sexa un modelo de inclusión e respecto que poida ser trasladado a calquera eido".