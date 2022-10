O atleta Adrián Ben será nomeado Fillo Predilecto de Viveiro

A carreira popular #todosconAdry mudará de data (do sábado 22 ao sábado 29) para coincidir co acto de nomeamento de Fillo Predilecto da cidade de Viveiro dun dos seus deportistas máis exitosos e carismáticos dos últimos tempos: Adrián Ben.

O acto de nomeamento estará presidido pola alcaldesa María Loureiro e terá lugar ao mediodía do sábado 29 de outubro no Teatro Pastor Díaz.

Esa mesma tarde celebrarase a VI edición da Carreira Popular Concello de Viveiro #todosconadry, enmarcada no circuito Tour Mariña, que terá competicións e distancias para todas as idades co seguinte horario:

29 de outubro de 2022

Lugar: Praza Maior de Viveiro

17:00 PITUFOS (2015 e posteriores)

17:05 SUB10 (2013-2014)

17:15 SUB12 (2011-2012)

17:25 SUB14 / SUB16 (2007-2010)

17:50 ABSOLUTA (2006 e anteriores)