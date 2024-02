Savia nueva en el colectivo Ollomao de Barreiros

Tras 18 años de existencia, el colectivo cultural Ollomao necesitaba savia nueva. Y ya la tiene. La semana pasada hubo una reunión donde se abrió a todos los interesados en formar parte de la directiva o simplemente para colaborar con la asociación, y acudieron una treintena de personas. "Foi moi ben", dice Tamara Rubiños, la vicepresidenta de la entidad.

La directiva lleva muchos años al frente. Rubiños, desde que se fundó. Siempre fue un colectivo con mucha actividad, pero no deja de ser algo altruista y, desde la pandemia, bajaron un poco el pistón. "Non faciamos nada máis alá das catro ou cinco actividades de sempre, o Apalpador, o teatro, a carreira...", dice Rubiños, que reconoce que les costaba seguir con el resto de las actividades. "Perdemos un pelín de fuelle", asegura.

Por eso convocaron una reunión y esta fue un éxito. Ya no por la cantidad de asistentes, unos 30, "senón polo bo rollo que vimos, xente que nin coñeciamos, xente á que lle apetecía colaborar, ocupar parte do seu tempo con nós", explica la vicepresidenta. Una de las ideas por las que se convocó la reunión fue la renovación de la directiva, aunque no hubo ninguna propuesta. Pero para la actual junta, formada por Elisa Vilaseca, Tamara Rubiños, Ramón Casas, Tino González, Marisa Freire y Mar Barrera, no hay problema para continuar algún tiempo más.

Lo que sí sacaron en claro es que ahora tienen un grupo detrás, que entre todos son una treintena de personas. "Hai moi boa sintonía", señala. "O que imos facer é empezar a traballar en grupos de catro ou cinco persoas cada un de xeito paralelo, e que cada un deses equipos se encargue de distintos proxectos", explica.

La idea de hacer estos grupos es que poco a poco los nuevos colaboradores vayan tomando contacto con la organización y, por esa misma inercia, se puedan incorporar a la gerencia. "A idea é que en dous meses se poida renovar a directiva, polo menos de forma parcial", cuenta Rubiños. Una nueva directiva que estaría en el cargo para los próximos dos años. Y Rubiños insiste que el colectivo está abierto "a todo aquel que queira participar".