Atención parcial en O Valadouro

El sindicato CIG-Saúde denuncia que los centros de salud de O Valadouro y Alfoz no tienen atención a tiempo completo estos días y derivan sus urgencias al centro de salud de Foz.

El Sergas dice que cubre las ausencias y vacaciones con intersustituciones y prolongaciones de jornada. Según la central sindical, este miércoles no hubo médico en O Valadouro y este jueves, el viernes, el lunes 27 y el martes 28 no lo habrá de ocho a nueve ni de una a tres, el día 29 faltará de once a tres y el 30, de doce a tres. Añade que ante estas ausencias "as urxencias serán derivadas principalmente ao centro de saúde de Foz, e tamén ao de Alfoz, aumentando a carga asistencial dos seus profesionais".

Sobre Alfoz, está varios días "sen atención completa", pues este miércoles, jueves, viernesy lunes, martes y miércoles de la próxima semana no habrá médico entre las ocho y las ocho y media y las urgencias serán remitidas a Foz. CIG habla de "situación insostible" en Viveiro y O Vicedo. "O modelo do PP provoca o desmantelamento intencionado da atención sanitaria. É o modelo do deterioro progresivo da atención primaria co obxectivo de trasladarlle á cidadanía a percepción de sanidade precaria e insostible eentregar a mans privadas o tan ansiado negocio da sanidade pública".

Desde el Sergas, en cambio, afirman que, dada la falta de médicos en las listas de contratación, cubren las ausencias con intersustituciones o prolongación de jornada de otros profesionales. Así, las vacaciones del galeno de O Valadouro, "están cuberta" y en Alfoz, "hai dous médicos e un deles está de vacacións pero o outro traballa con normalidade".

Por otro lado, la Plataforma Sanitaria da Mariña apoya la concentración convocada por las asociaciones de O Vicedo para este domingo a las once y media en demanda de que se cubran las dos plazas de médico de familia. "A inumerables pacientes foilles imposible concertar citas, renovar receitas, facer os partes de baixa laboral ou ser atendidos coa cita que tiñan", reseñan.

Recuerdan que de las dos plazas solo estaba cubierta de forma continuada una y en ocasiones acudía otra profesional, sin embargo al marcharse el facultativo a otro destino "o Sergas deixou de cubrir todos os días as prazas de médicos, enviando de cando en vez a outra persoa".

Dicen que en los últimos 15 días solo había una médica un día a la semana y a partir de que se hizo pública la protesta de las asociaciones hubo médico todos los días, cuatro horas. El BNG presentó iniciativas en el Parlamento y en el Concello sobre la situación del centro de salud de O Vicedo. El Sergas dice que cubrieron con el mismo profesional todos los días la ausencia del médico de O Vicedo y que la otra plaza salió en la oferta, pendiente de resolver".