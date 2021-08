Los continuos ataques del lobo en la parte occidental de A Mariña están caldeando los ánimos. Hace meses que se suceden las incursiones del animal en explotaciones ganaderas de Ourol, Viveiro o Xove y en muchos casos cerca de las viviendas, lo que empieza a preocupar seriamente a los vecinos. El pasado 25 de julio una oveja muerta apareció colgada de un puente en la parroquia ourolesa de Merille junto a las palabras 'Peligro lobo', una demostración del malestar existente en la zona. Y en los últimos días, el lobo atacó y mató cuatro perros y fue precisamente la muerte de una perra de caza lo que motivó un vídeo que se hizo viral en el que un cazador lanzaba amenazas a un biólogo que se encarga de hacer el censo de este animal en la zona.

"Que veña Deus e a Virxe aquí e que recen para que non asome o fociño por aí porque vai levar máis ‘plomo’ que María santísima, tanto o lobo como o paisano que anda por aquí patrullando, e poñendo cámaras e botándolles atraente en gran", asegura el dueño de la perra muerta en el vídeo difundido en las redes. Una grabación que dice que hizo con el enfado del momento y del que se arrepiente. El biólogo ya dijo que no prevé denunciar estos hechos.

El celeirense Juan Carlos Basanta, quien actúa como portavoz de un grupo de cazadores, ganaderos y residentes del medio rural que se sienten perjudicados por las pérdidas que causa el lobo, considera que la divulgación de la grabación ha provocado "un linchamento, cando o rapaz arrepíntese de facelo, foi en quente, evidentemente non quere matar a ninguén".

"Toda a xente do mundo rural sabe que o lobo non pode estar cerca das casas. Arrincou un can da casa e matouno a cen metros. Se se acostuma, vólvese o seu prato favorito, porque é unha presa fácil e gústalle", comenta Basanta. El último perro pereció en la noche del martes al miércoles pasado cerca de la farmacia de Landrove. Antes se cobró la vida de otros dos canes de cazadores en el monte, el domingo a la perra del autor del vídeo y este lunes a otro animal en Galdo que había sido adoptado a la protectora Gadoupas de Viveiro.

DEMANDA DE GESTIÓN. Basanta, quien comenta que al atardecer de este martes vieron al depredador en A Rúa Nova (Magazos), cree que "o problema de fondo é a xestión do lobo, cando ataque a un neno tomarán medidas. É factible que ataque a un neno, porque achégase moito ás casas. Hai que verse no caso, para min os cans son como persoas". Él opina que "ten que haber lobo, pero nas súas zonas, se hai unha manda tranquila no monte non pasa nada, pero se hai un macho ou unha femia alfa e os cazadores matan por erro a un deles, o grupo desfaise e os ataques multiplícanse. Os biólogos saben diferencialos e poden axudar a que non se maten eses para evitar outros problemas maiores. Non chega con facer estudos, a Administración ten que xestionar, porque na Mariña hai máis lobos por quilómetro cadrado que no parque de Yellowstone".

Basanta añade que "antes os animais mortos botábanse no monte e alimentábanse deles, pero hoxe en día recolleos un camión e estamos quitando alimento aos carnívoros".

En idéntico sentido se pronunciaron vecinos de Ourol y el alcalde, José Luis Pajón, tras la muerte de varias ovejas en el municipio. Su propietario, José Lamelas, contaba entonces que "teño nenos, non sei se se tira á xente, porque atacou nunha finca rodeada de casas, véxoo moi perigroso".

Ni unos ni otros se oponen a la continuidad de la especie, pero consideran que hay sobrepoblación y deben controlarse "para que poida convivir co gando que está en pastoreo intensivo", afirmó Pajón, que constata las "perdas continuas": "Cada día se achega máis a zonas poboadas, un día vai haber unha desgraza persoal".

Potros y terneros de monte fueron sus primeras presas, pero al crecer el número de ejemplares empezaron también los ataques a ovejas y cabras. Ahora se lanza contra los perros. Los residentes en el medio rural se preguntan "que será o seguinte". Por ello, piensan que la protección aprobada es excesiva.

"Aquí non fai falla tanta. hai que facer un censo real e tomar medidas. Os máis interesados en que se conserve son os propios gandeiros. Falar de ecoloxismo dende a capital está ben, pero que veñan un ano vivir aquí da gandería sufrindo", afirma el regidor ourolés.