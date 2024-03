Un ataque de lobo deja seis ovejas y cuatro corderos muertos en Vilaronte, Foz

Un nuevo ataque del lobo se produjo la madrugada del domingo al lunes en Foz, más concretamente en la parroquia de Vilaronte. Como consecuencia del ataque murieron diez animales, entre ovejas y corderos, y un carnero acabó herido y posiblemente tenga que se sacrificado en los próximos días.

Los dueños de los animales tenían a estos, que son de raza charolesa, que tienen como características que son grandes y tienen bastante carne, en una finca cerrada, con una parte cerrada con un muro de dos metros de altitud y otra un poco más bajo, pero con un cierre metálico, en Vilaronte. "Enterámonos cando o tío do meu home foi darlles de comer e atopounas mortas a todas menos ao carneiro", explica Ofelia Cebrián, dueña de los animales, que son para autoconsumo.

La peculiaridad de este ataque, que se presume que sería de una manada de lobos, es que apenas comieron carne de los animales. "Tiñan clavadas nas pernas, no pescozo", explica la afectada. Antes las tenían en otra finca en Barreiros, donde residen, pero decidieron trasladarlas a Vilaronte por tener la finca cerrada y pensar que tenían menos peligro.

Hasta la finca donde se produjo la matanza se acercaron miembros de Medio Rural para certificar la muerte de los animales. "Dixéronnos que o que quedaba vivo, o carneiro, era mellor matalo polas feridas que ten", explica Cebrián. "No noso caso é para autoconsumo, pero hai xente que vive disto e hai ataques a diario de lobos", dice, resignada, la afectada.

Cebrián pudo hablar con especialistas que le dijeron que lo normal es que los lobos ataquen en manada y que podían saltar hasta tres metros de altura. "Dixéronnos que son animais depredadores e aínda que non teñan fame matan igual", comenta la mariñana.

Pero no es el único caso que conoce Cebrián de ataques. Recuerda que hace poco se produjeron ataques en Barreiros en fincas que están a apenas dos kilómetros del mar Cantábrico.

"A xente non é consciente do problema que hai. Eu non son experta, pero algunha solución ten que haber. Algo teñen que facer os expertos para acabar con isto, porque é un problema grave", dice la víctima, que asegura que sintió "impotencia", cuando supo del ataque.