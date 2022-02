Atalaya no quiere pronunciarse sobre la central de O Valadouro

Atalaya Generación, la empresa que promueve la central hidroeléctrica reversible en O Xistral, no se quiere pronunciar sobre su proyecto. No lo hace sobre su impacto ambiental pero tampoco sobre otras cuestiones importantes que están generando preocupación entre los vecinos de O Valadouro y también entre los de Alfoz, aunque en menor medida porque el proyecto les afecta en una dimensión muy distinta.

Fuentes de la empresa manifestaron a El Progreso que no tienen por costumbre hablar sobre estos proyectos, pero sin embargo sí mantendrán una reunión telemática los alcaldes implicados por una parte y, por otra, reconocieron que es algo que están haciendo más tarde de lo habitual.

La razón para dicho retraso llega de distintas cuestiones como incluso el reparto de fondos europeos o también el momento generalizado de la pandemia, que provoca retrasos en distintas cuestiones, como por ejemplo esta.

También reconocieron a terceras personas que tienen pensado explicar el proyecto a los afectados porque sostienen que se trata de una instalación que no generará impactos ambientales y que genera una energía que es totalmente limpia.

Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna fecha definitiva para eso y por el momento la realidad indica que el procedimiento administrativo se encuentra en una fase inicial en la que, por ahora, solo hay un anteproyecto presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico susceptible de experimentar modificaciones.

ANÁLISIS PENDIENTES. Algo importante en este sentido es que por ejemplo la empresa está pendiente de conocer las características exactas del subsuelo en la zona en la que se levantarán los muros de los embalses. Esto es algo muy importante porque en función de su consistencia y capacidad de resistencia esos muros podrán variar su altura de forma notable con respecto a lo que hay ahora reflejado en el anteproyecto.

Pero la realidad es que aunque la empresa no se pronuncie al respecto, la inquietud vecinal continúa estando ahí y poco a poco se van multiplicando los posicionamientos sobre la central hidroeléctrica y, por ahora, son pocas las voces que se alzan para apoyarlo, como la del alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda.

El Partido Popular tanto de O Valadouro como de Alfoz adoptó una postura equidistante en la que no se pronuncian ni a favor ni en contra de la central hidroeléctrica Xistral, pero sí exigen a Edmundo Maseda y a Jorge Val más información sobre el proyecto.

En el caso de O Valadouro su portavoz, José Manuel Lamela reconoce que se trata de "unha noticia relevante para o municipio" y por eso reclaman al gobierno local "información detallada respecto ás previsións para dita infraestrutura e de como afectará aos veciños".

Eso sí, anticipa que el PP de O Valadouro estará siempre "do lado dos veciños e apoiándoos en todo o que sexa preciso", aunque no explica si será del lado de los vecinos que apoyan el proyecto o de los que no lo hacen. Lamela sí avisa de que "a execución dun proxecto desta magnitude pode ter consecuencias irreversibles para o municipio, polo que é necesario coñecelo en profundidade e analizar detidamente os aspectos que poden ser favorables e os que poderían resultar prexudiciais".

De forma parecida se pronunciaron en Alfoz y los populares del municipio también dicen que estarán del lado de los vecinos y solicitan "máis información ao Concello sobre esta iniciativa. Non se pode presentar e facer público o apoio sen antes explicarlles aos afectados a envergadura desta obra, así como as afectacións. Non se pode querer apoiar un proxecto desta magnitude con este escurantismo".

"Destruirase a Serra do Xistral"

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) dio este lunes la voz de "alarma" ante este proyecto junto a la asociación Petón do Lobo porque aseguran que supondrá "a destrución da Serra do Xistral".



Por ello anticiparon que van a apoyar "totalmente" a la nueva plataforma de afectados «e animamos á cidadanía no seu conxunto a participar na campaña de alegacións ao proxecto.



A los alcaldes. El SLG se dirigió a los alcaldes de O Valadouro y Alfoz porque creen que están "tratando de lavar a cara dun plan empresarial que pon en risco a habilitabilidade da comarca", ya que aseguran que las construcciones que se van a llevar a cabo son "megalómanas" y destruirán "o importante sistema de turbeiras da Serra do Xistral" además de afectar directamente al río Ouro "que, como alertan xa dende a veciñanza, implicaría secar o seu caudal e facer desaparecer os regueiros que emanan da mesma. Estes recursos hídricos, son imprescindíbeis para a biodiversidade e para manter actividades profesionais".