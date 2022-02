Atalaya quiere la central en funcionamiento en 2030

La empresa que quiere construir la central hidroeléctrica reversible Xistral en la zona de O Valadouro y Alfoz, Atalaya Generación, mantuvo este lunes el primer encuentro directo con los alcaldes de los municipios afectados, que son O Valadouro, Alfoz, Ourol, Xove y Cervo. A todos ellos les adelantó que su intención es reunirse con todos los afectados por las obras, pero también con la plataforma vecinal creada para oponerse a este proyecto que querrían tener funcionando en 2030.

Uno de sus directivos, Pedro Machín, explicó en la reunión que no tienen "ningún tipo de problema" con mantener reuniones porque "muchas de las cosas que vemos que preocupan están basadas en informaciones erróneas o que no son exactamente como están planteando" y por eso quieren corregir esos errores. Aseguraron que darán la cara en todo momento y que van a tratar de evitar cualquier tipo de conflicto.

En el encuentro un aspecto que quisieron dejar claro a los regidores, especialmente a los de O Valadouro, Edmundo Maseda, y Alfoz, Jorge Val, es que van a tratar de llegar a acuerdos con todos los propietarios de terrenos afectados por las obras que tienen que ejecutar y añadieron que solo van a recurrir a las expropiaciones "como último recurso".

El alcalde alfocense incluyó en el encuentro algo que también planteaba dudas a algún otro de sus colegas, como el de Cervo, y es si todo esto no se trata de un globo sonda. Según le aseguraron, la empresa va "totalmente en serio" y tiene toda la intención de continuar con el desarrollo del proyecto hasta el final.

De hecho, a ese "final" ya le pusieron una fecha, aunque sea provisional y con todas las cautelas que sea necesario incluir en un momento del proceso tan inicial como este, y es el año 2030. Según unos cálculos iniciales que manejan, dedicarían dos años a las tramitaciones administrativas y el resto sería para las obras y para ponerlo todo a punto de modo que la central comenzase a generar y almacenar energía eléctrica en ese ejercicio.

OPTIMISMO. El sentir general tras la reunión, sobre todo por parte de los alcaldes más implicados pero también de la propia empresa, fue "positivo" y destacaron que encontraron una muy buena disposición de la empresa a escuchar y atender las reivindicaciones que pudiera haber, que entienden que todavía serán muchas.

Algo en lo que el directivo de Atalaya Generación Pedro Machín insistió es en que el anteproyecto que se está manejando en este momento es todavía muy inicial y puede sufrir modificaciones.

De hecho algo que se abordó fue la ubicación de la balsa inferior en la zona de Recaré. Sobre ella desde la empresa se les indicó que se puede variar un poco la ubicación así como su altura.

Esa es una de las cuestiones que más debate está suscitando. Este periódico no pudo localizar en la jornada de este lunes al alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, para que ofreciera su parecer sobre el encuentro con los directivos de la empresa, pero su vecino de Alfoz sí que indicó que esas cuestiones "son importantes" y reconoció que vería "moi positivo que a xente da empresa falase cos afectados e coa propia plataforma. Eu creo que se está xerando un clima de medo que vén dado, nunha gran medida, polo descoñecemento e a incerteza e polas percepcións e información erróneas, por eso penso que esas reunións son importantes".

Jorge Val admitió que en principio el proyecto le convence porque "como alcaldes temos que mirar polo futuro dos concellos no seu conxunto, non polos intereses dunha persoa concreta, e penso que esta industria pode ser positiva para o Val do Ouro e mesmo para toda a comarca". También su colega de Ourol, José Luis Pajón, cree que la idea es buena "porque o futuro na instalación de empresas estará ligado á produción enerxética, así que creo que isto pode ser unha oportunidade para todos".

LA EMPRESA. Pedro Machín también admitió el "buen ambiente" que presidió el encuentro con los alcaldes mariñanos e indicó que "les explicamos algunas de las dudas que a ellos más les inquietaban, como puede ser la afección en la captación de agua, la no afectación a cauces, a turberas...". Añadió que le trasladaron "muchas preguntas que les habían hecho los vecinos" y dijo que "tomamos nota de todo ello" porque insistió en su disposición a "hablar con todo el mundo".

Antes que ellos lo hará el alcalde de Alfoz este miércoles a las siete y media de la tarde en la casa de cultura en una reunión pública.