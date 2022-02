Atalaya no cierra la puerta a aparcar el proyecto de la central hidroeléctrica

Los responsables de Atalaya Generación se excusaban este viernes en la falta de tiempo para analizar de forma pormenorizada el informe de Augas de Galicia que les prohibe sacar adelante el anteproyecto de construcción de la central hidroeléctrica reversible Xistral en el Val do Ouro. Dependiendo de que lo que sus ingenieros dispongan la empresa podría decidir aparcar o no definitivamente su intención de construir ahí dicha instalación. El escollo fundamental es que tal y como está redactado el informe de Augas, no parece dejar opción a que se aproveche de modo alguno, al menos con fines industriales, el cauce del Ouro ni se afecte a los regatos secundarios que necesitaba la empresa, que son los de Recaré, Vilacampa y Balsadas.

El alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, habló sobre ello en el acto público que tuvo lugar el pasado miércoles en la casa de la cultura de Ferreira. Lo hizo no en base al anteproyecto oficial, sino en base a documentación que les había remitido la propia empresa a los alcaldes de los municipios afectados en una reunión por videoconferencia que habían mantenido unos días antes.

En dicha reunión se habló del agua que iba a ser necesaria y Maseda apuntó que la empresa ya tenía claro que no cogería nada de agua del Ouro durante la época estival y que, si acaso, lo haría en la época de más lluvias. Por eso este viernes se sorprendió de que Augas de Galicia se parase especialmente en los regatos afectados.

Por lo demás, el alcalde recordó que lleva tiempo advirtiendo de que esto podía suceder "e de que os informes vinculantes podían paralizar todo. E aínda faltan máis. Díxeno na asemblea veciñal e é algo normal, porque pasa ata con proxectos moi sinxelos. En simples bacheos de pistas tamén pasa. Farteime de dicilo, e así foi ao final".

Con todo, el alcalde de O Valadouro lamentó "a crispación veciñal que se xerou con este tema" así como "os intereses políticos por rascar algún voto con isto e que tampouco axudaron en nada, pero cada un saberá o que fai".

La plataforma vecinal creada y que aglutina a afectados por su construcción sigue su trabajo. Superan ya las 2.500 firmas recogidas en la página Change.org y aseguran que continuarán trabajando porque dicen no fiarse de que el proyecto se pare aquí.

Javier Arias, en el edificio administrativo de la Xunta en Lugo. XESÚS PONTE

Javier Arias: "Este proxecto, como calquera, debe cumprir a lexislación galega"

El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, mantuvo una reunión con distintos representantes de la plataforma vecinal de afectados por la central hidroeléctrica para explicarles con más detalle el contenido de la decisión de Augas de Galicia adoptando un informe desfavorable a la construcción de dicha instalación. El responsable autonómico en la provincia les indicó que, ante todo, la empresa promotora y el proyecto "como calquera, debe cumprir a lexislación galega" para poder ejecutarse e indica que es algo que, según los informes emitidos por Augas de Galicia, no sucedía al afectar e interrumpir canales fluviales, siempre según el informe del ente autonómico.



En la reunión, a la que también acudieron técnicos de Augas, se puso de manifiesto que su informe "conclúe que ese aproveitamento hidroeléctrico reversible no Xistral é inviable, porque é incompatible cos obxectivos da planificación hidrolóxica de Galicia-Costa. Neste sentido, as instalacións recollidas no proxecto presentado para o río Ouro, con balsas ocupando os leitos de varios regos existentes na zona, supoñen novos elementos que comprometen a continuidade fluvial destes cursos de auga".



Ante esa situación, Arias indicó a los asistentes que no era posible dar luz verde al proyecto tal y como está redactado porque no cumple con la normativa jurídica autonómica. Javier Arias dice que es necesario atender a lo establecido en el Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, "e as actuacións que se formulan no anteproxecto desta central non resultan compatibles coa normativa de aplicación en materia de augas", afirma.



COMPROMISO. Además, el delegado provincial recordó que desde la Xunta de Galicia "temos demostrado o compromiso co desenvolvemento das enerxías renovables e con todos aqueles proxectos que respecten escrupulosamente a normativa e garantan a súa compatibilidade co medio e cos recursos naturais, así como con toda a actividade que se leva a cabo no rural galego", pero siempre que cumplan lo estipulado en la legislación vigente.