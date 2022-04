El Atalaia Camper Park de Foz amplía 30 plazas más para los autocaravanistas

El Atalaia Camper Park, el área de autocaravanas ubicada en la zona de Marzán, en Foz, amplía sus plazas. Pasará de tener de las 42 actuales a 70 o 75, lo cual supone unas 30 plazas más. Un aumento significativo para una empresa que ha logrado, por cuarto año consecutivo, el certificado de excelencia que concede CaraMaps, la app más utilizada por los caravanistas de Europa.

"La ampliación supone unas veinticinco o treinta plazas más, un crecimiento importante para dar más oportunidades a los usuarios que vengan aquí, porque en temporada alta suele estar lleno", afirma Moncho García Chavarría, el propietario de la instalación. Y es que Atalaia Camper Park es un lugar muy frecuentado por los autocaravanistas, que ven en Foz un lugar perfecto para quedarse, tanto en este lugar como en la zona de la explanada del puerto, donde muchas veces se pueden ver hasta más de un centenar de estos vehículos.

Las obras no están terminadas y es posible que hasta el verano no estén finalizadas, pero sí se podrán utilizar estas plazas durante la Semana Santa. "Está comunicado por dentro, pero no va a estar terminado", asegura el propietario, que afirma que de cara al verano le gustaría tener más servicios, como "cosas para los niños y más baños", explica, aunque sin concretar nada.

Las obras comenzaron "hace tres o cuatro meses, pero van poco a poco, porque faltan materiales y no es fácil encontrarlos", asegura García, que espera tener todo terminado para este verano.

PREVISIONES. Sobre las expectativas de cómo se presenta la Semana Santa en el Atalaia Camper Park, García afirma que la ocupación dependerá "un poco del tiempo, de si viene sol o no", aunque también piensa que hay otros factores que pueden influir. "Estoy preocupado porque la realidad es que la vida se ha encarecido mucho, con la fuerte subida de los combustibles, la luz, el gas, y de lo primero que se quita la gente es de los hobbies", asegura. "Es verdad que el perfil de autocaravanista es el de una gente de un nivel económico que es medio o alto, pero también vienen muchos jóvenes que les puede costar más salir", asegura. "Aún así, si el tiempo viene bueno, mi previsión es llenar", afirma.

De cara al verano es más optimista. "El verano espero que sea bueno, yo soy optimista", dice García, que mantiene los precios con respecto a otros años, y son 15 euros lo que cobra por vehículo al día en Atalaia Camper Park.

De una u otra manera, el crecimiento en los últimos años en la utilización de este tipo de vehículos es espectacular, sobre todo con la llegada de la pandemia, lo que provocó que muchas familias y parejas utilizaran este tipo de vehículos para pasar sus vacaciones y viajar para conocer distintos lugares de España y de Europa.