El astrolabio de Viveiro todavía está en el Museo do Mar de Vigo

El Concello de Viveiro continúa a la espera de respuesta de Patrimonio a su solicitud para que el astrolabio hallado en la ría pueda quedarse en el municipio. El edil de mar, Jesús Fernández, apuntó en el pleno que la restauración de la pieza en el Museo do Mar de Vigo está en su fase final y, a falta de concretarse si podrá exhibirse en un futuro museo de interpretación de la ría en Viveiro, avanza que el Equipo de Patrimonio Sumergido para el Norte (Epasuno) de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (Fedas) está diseñando una exposición móvil sobre el patrimonio sumergido local.

"Estamos esperando a resposta da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural antes de realizar xestións nun ou noutro sentido", apuntó Fernández en referencia a la creación de ese museo o a otras alternativas como la exhibición de la pieza en una vitrina o sala municipal, después de que el PP demandase en el último pleno información sobre la decisión del gobierno local para la exposición del astrolabio, un instrumento de navegación del siglo XVI hallado por los arqueólogos de Epasuno el pasado verano y que está entre los diez mejor conservados del mundo.

Este aparejo excepcional fue entregado en el Museo do Mar de Vigo en diciembre, donde "estivo somerxido nun baño químico e debe estar acabada, ou a punto de acabar, a súa restauración", detalló Jesús Fernández, quien añadía que el equipo de arqueólogos que dirige el vivariense Antón López realizó una fotogrametría tridimensional del astrolabio "e con ela poderase reproducir a escala orixinal a peza". Agregó que "Antón López e o seu equipo están deseñando unha futura exposición móbil de interpretación da ría, coa intención de sacar os primeiros paneis o vindeiro ano".

El PP considera que el gobierno local no está haciendo nada por traer el astrolabio a Viveiro y llevará el asunto de nuevo al pleno según anunció ayer el portavoz municipal, Óscar Rodríguez. "Non imos parar de reclamar que se faga o necesario para que o astrolabio volva para Viveiro e que estea exposto ao público, debidamente custodiado. Chegaremos ata onde faga falta", afirma.

Rodríguez recuerda que su iniciativa anterior pretendía acordar la creación de un centro de interpretación provisional ubicado en el edificio del antiguo centro comarcal o en otras dependencias municipales. "Pero nada fixo o goberno local", afirma el popular, que afea al edil de mar que contestase "Era o que faltaba, facer o garaxe antes de ter o coche", al preguntar el PP por las previsiones para acondicionar algún espacio para exhibirlo.

"É inaudita esta maneira que ten a alcaldesa de non facer nada pola defensa dos intereses de Viveiro; o do astrolabio é un exemplo clarísimo, pero o problema afecta a todos os ámbitos de xestión", afirma el popular, que lamenta que la pieza fuera trasladada a Vigo "pola incapacidade do goberno local" y ofrece la colaboración de su grupo para que vuelva. "O caso é que estea en Viveiro e que a xente o poida ver, porque é parte do patrimonio deste concello", dice.