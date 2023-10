Assad Abadi es un médico árabe y con pasaporte israelí que vive desde Burela con desasosiego y horror los hechos que se están produciendo en su país. Tiene nueve hermanos residiendo en la zona Norte del país y reclama paz y que Hamas devuelva todos los rehenes que tiene en sus manos.

Siendo árabe y ciudadano israelí, ¿cómo está viviendo el conflicto entre Hamas e Israel?

Estoy muy fastidiado. En mi caso, estoy en medio, sin comerlo ni beberlo.

¿Tiene familia en Israel?

Sí, mis nueve hermanos están allí, en mi pueblo, Kfar Qara, que está cerca de Nazaret y de Cisjordania. Yo soy el único que estoy fuera.

¿Están todos bien?

Sí. Todos ellos trabajan en la zona norte menos una hermana que trabaja en un banco en la zona sur, que está más cerca de la zona de conflicto, pero está bien.

¿Cómo se enteró?

Por la televisión. Cuando empezó el conflicto se me pusieron los pelos de punta. Al principio no me lo creía, porque es difícil que la inteligencia israelí no se diera cuenta de lo que iba a pasar, es muy difícil de creer.

Me imagino que las primeras horas para usted serían especialmente difíciles.

Esa misma noche no hice nada, pero al día siguiente llamé a mis hermanos. Me dijeron que donde viven ellos hacen vida normal, la gente va a trabajar. El conflicto está en el sur, en todos los pueblos judíos que hay cerca de la frontera con Gaza.

¿Ha hablado con sus hermanos de cuál ha podido ser el detonante de la acción terrorista de Hamas?

No, con mi familia no hablo de eso, está prohibido totalmente hablar de política, porque les puede comprometer.

¿Cómo es la situación en la Franja de Gaza?

Tengo una amiga que es cirujana que viaja todos los años hasta allí para operar a niños y viene con el alma en el suelo al ver en las condiciones que viven allí los niños y la población en general. Es como una cárcel de dos millones de habitantes al aire libre. Imagínate A Mariña, porque la extensión debe ser parecida, con dos millones de personas, cercados por todos lados y donde solo entra lo que permiten las autoridades de Israel.

No me lo puedo imaginar.

Esto al final explota. Pero no hay nada que justifique la matanza que ha hecho Hamás. La población civil no tiene que ver con este asunto.

¿Qué va a pasar?

Yo lo que pido es que pare todo esto y que devuelvan los rehenes. Después de esto, la disolución de Hamás va a ser inminente.

¿Usted cree?

Sí, porque en el mundo árabe hay mucha gente que no está de acuerdo con este tipo de acciones. Una cosa es una guerra y otra es atacar a la población civil, a la gente que está en su casa durmiendo, o de fiesta.

¿Cuál es su deseo?

Que haya paz, poder visitar a mi familia, ir a un hotel de Tel Aviv, a un cine, convivir en paz. Te digo una cosa, en el pueblo llano no hay problemas entre judíos y árabes, el problema lo tienen los que mandan, a nivel político.

Una cosa es lo que desea, pero parece, según han dicho las autoridades de Israel, que la guerra puede ir para largo.

Sí, desgraciadamente puede ser, excepto si todo el mundo se sienta a negociar y se ponen de acuerdo. Una cosa buena que he leído hoy es que en el Consejo de Ministros europeo han invitado al embajador de Israel y al de Palestina. Esto es bueno, que la gente hable porque da pie a encontrar una salida.

¿La solución es el diálogo?

El diálogo sin tener una pistola en la mesa. Hay que sentarse, ver en qué podemos estar de acuerdo, poco a poco, e ir negociando. Al final, quedan pequeños detalles que son mínimos. Hay un problema con el agua, pues hay que repartirla para que la aprovechen las dos poblaciones. Árabes y judíos no les queda más remedio que vivir juntos, y se necesitan.

El problema entonces no está entre la población civil, ¿no?

La gente de la calle convive y se pone de acuerdo en cinco minutos, Los que no se ponen de acuerdo son cuatro religiosos extremistas árabes y cuatro religiosos extremistas judíos.

¿Quiere hacer un llamamiento?

Estoy consternado por la muerte de mucha gente inocente. Mi llamamiento es para que devuelvan a todos los rehenes, que no tienen nada que ver con esto, es gente como tú o como yo, y que haya paz.