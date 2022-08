Christian Expósito: "Aspiro a gañar o Tour Mariña"

Christian Expósito ya sabe lo que es ganar el circuito Tour Mariña. Lo hizo en 2018, donde fue sucedido en 2019 por otro burelés, Simón González Río. Por el momento, después de tres carreras disputadas, Christian ha demostrado que sus aspiraciones de volver a ganar el circuito promovido por Championchip y El Progreso son más que legítimas, con dos segundos puestos y un cuarto en las tres carreras disputadas. Su próxima parada, si un problema dental se lo permite, será el domingo, en la Run Foz Run, donde buscará su primer triunfo del verano para distanciar a sus perseguidores. "Aspiro a gañar o circuíto. Fixen o meu calendario pensando en participar en todas as probas coa finalidade de intentar ganalo outra vez. É un obxectivo que teño marcado", dijo.

Expósito fue segundo el pasado fin de semana en la Benquerencia Terra Mar, algo que ya había hecho en la Burela Bonita. En esta ocasión se vio superado por el triatleta lucense Jarno Pousada, que conquistó su segundo triunfo en el Tour Mariña tras ganar también en la 5K Campo da Cabana.

"Escapámonos os dous moi cedo, case ao empezar. Seguinlle o ritmo ata o quilómetro 3, pero vin que estaba rodando demasiado forte para min e afrouxei o pistón, non o perdía de vista pero sabía que non o podía coller", señala Christian, que pese a aventajar en pocos segundos al tercero, asegura que nunca llegó a temer por la segunda plaza. "Estou acostumado a correr polo asfalto e a proba de Benquerencia é moi especial porque ten un treito importante de area e aí non tomei ningún risco, tamén pasamos pola auga e entre todo iso e que me doía a moa (risas) penso que o segundo posto estivo moi ben".

Muchos de los deportistas consideran a la prueba de Benquerencia como una de las más atractivas, aunque Christian tiene otra predilección. "Quédome coa Burela Bonita, por aquilo de correr na casa e porque o circuíto tamén se axeita ao que me gusta. Foi unha mágoa non gañar, pero Antonio Teijido andaba moito, a un ritmo tremendo", asegura.

El atleta burelés celebra que haya un circuito de carreras como el Tour Mariña, aunque asegura que preferiría carreras un poco más largas. "Eu considérome un corredor de fondo e 5 quilómetros fánseme curtos, hai xente que manexa ritmos moito máis rápidos. Penso que hai algunha proba que me vén mellor, como é a de Rinlo", aseguró Christian, que también participó en el trail de Sargadelos hace poco. "Dicíanme que era suave, pero paseino mal, non estou acostumado ás probas de montaña", cuenta.