El Clube de Remo Celeiro hizo realidad una de las aspiraciones de la directiva. Este pasado fin de semana pudieron estrenar por fin una trainera que compraron en Ondarroa. "En decembro tiñamos este soño e hoxe fíxose realidade", celebraron en sus redes sociales.

José Manuel Prieto, uno de los directivos de la entidad, explica que la embarcación, la Antiguako Ama de Ondarroa, cuenta con muchos años en el mar. "É unha traiñeira de madeira que ten moita historia. Xa estivo prestada noutros clubs, queríana vender, enterámonos e negociamos con eles. Fómola buscar a semana pasada e a viaxe de doce horas mereceu a pena porque era unha ilusión que tivemos sempre e agora que precisamente temos moitas mulleres adestrando, é unha boa oportunidade para darlle uso".

Prieto reconoce que esta adquisición ha supuesto un importante esfuerzo para la entidad. "Somos un club humilde que non dispón de moitos cartos. A maiores comprámoslle tamén 14 remos de fibra ao club de Rianxo, co que temos moi boa relación, así que foi un esforzo importante. Agora a ver se nos axuda o Concello, outras administracións e os patrocinadores para arranxala un pouco e pintala coas nosas cores", avanza. Casi tienen decidido cómo la van a bautizar: "Manexamos varias opcións, pero seguramente lle poñeremos Virxe do Carme".

Prieto señala que con esta compra intentan que aumente el número de practicantes en la localidad: "O obxectivo realmente é facer afección, porque o club se fai importante con máis remeiros e remeiras, E logo tamén remar con ela pola ría durante as épocas de verán. Ao ser de madeira non é moi competitiva, porque sairiamos cun hándicap moi importante a nivel de tempos, pero poderemos ir a concentracións, travesías e baixas de ríos". Durante un tiempo también utilizaron otra trainera de madera bautizada Celeiriño. Esperan que aumentando su masa social crezcan sus ingresos y en un futuro puedan tener un bote de fibra, "algo que xa se vai a uns 40.000 euros, así que hai que ir pouco a pouco".

Con la temporada de bateles terminada, los remeros de Celeiro preparan de forma más relajadas las regatas "festeiras" del verano.

La entidad que preside Juan Canoura cuenta con cerca de medio ciento de remeros. "Temos 14 veteranas, cinco ou seis veteranos, unha tripulación infantil feminina, unha cadete masculina e unha cadete feminina. Ao cargo da súa preparación están Iván Teijeiro, Jose Escourido e eu mesmo", concluye José Manuel Prieto.