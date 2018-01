Aspanane ya usa parte de la nave que cedió Viveiro y reformó la Diputación

La Asociación de Nais e Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais (Aspanane) de Viveiro ya utiliza parte de la nave con la que el Concello y la Diputación ampliaron sus instalaciones en Celeiro y que les permite aumentar de 35 a 50 el número de usuarios de su taller ocupacional.



El presidente de la Diputación, Darío Campos, y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, visitaron este jueves las instalaciones en las que el ente provincial invirtió 51.500 euros que sirvieron tanto para renovar la fachada del edificio principal, que tenía filtraciones de agua, como para acondicionar el interior de la nave contigua que cedió el Concello, donde dividieron espacios y acometieron trabajos de electricidad y fontanería, además de sustituir el pavimento. En ella se situarán salas de usos múltiples y descanso, aulas para la celebración de talleres y dependencias para los 21 profesionales que trabajan en este colectivo. "Nas vindeiras semanas espérase que a nave estea a pleno rendemento, pois Aspanane vai situar o equipamento necesario logo de lograr unha axuda de 9.000 euros a través da asociación Terras de Miranda", indicaron desde la Diputación.



Actualmente son 224 familias las que forman parte de esta asociación y 35 los usuarios de Viveiro, Ourol, O Vicedo, Xove y Foz que acuden diariamente al centro ocupacional que se está ampliando. Allí, según recordó Darío Campos, los alumnos realizan "múltiples actividades que favorecen a súa integración social e laboral, por exemplo obradoiros de carpintería, serigrafía ou tampografía". En el centro y talleres de Aspanane también realizan "iniciativas deportivas, culturais ou lúdicas" y sus usuarios reciben "unha atención profesional diaria".



El presidente provincial recalcó que "a Deputación e o Concello somos as únicas administracións públicas que colaboramos con Aspanane, sumando esforzos con este colectivo coa fin de ofrecer un servizo imprescindible para ducias de familias na comarca que non ofrecen as institucións con competencias na materia". Recuerda que el servicio que presta Aspanane es "único en toda a Mariña Occidental".