Aspanane logra un vehículo adaptado con fondos de fines sociales del IRPF

La casilla para fines sociales de la declaración de la renta acabó repercutiendo de forma positiva en el colectivo de Viveiro Aspanane (Asociación de Nais e Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais), que acaba de ver cubierta su "necesidade imperiosa" de contar con un vehículo adaptado con capacidad para cuatro sillas de ruedas para el traslado de sus usuarios.

La furgoneta ya está en sus instalaciones tras recibir una subvención de más de 30.000 euros de la Xunta "financiada a través dos fondos do 0,7% do IRPF", según destacó ayer en el acto de entrega el director xeral de Maiores e Persoas de Discapacidade, Fernando González Abejón, que estuvo acompañado del delegado territorial, Javier Arias; la alcaldesa, María Loureiro; el portavoz del PP, Óscar Rodríguez; la presidenta de Aspanane, Mercedes Valela, y su directora, Elena Santos.

Santos explicó que cuentan con varios usuarios en silla de ruedas y hasta ahora utilizaban una furgoneta adaptada con capacidad para dos. "É un vehículo que ten moitos anos e non se puido homologar para que tivera capacidade para catro, co cal a necesidade era imperiosa. Levamos tres anos loitando para conseguir un vehículo adaptado para levar catro cadeiras de rodas e que teña unhas condicións para viaxar boas", comentó, y por ello solicitaron la ayuda para su adquisición "a través das subvencións que saen do IRPF, desa gran casilla que tiña que marcar máis xente".

Esta furgoneta permitirá los traslados de los usuarios para sus actividades de ocio, deporte y terapias, que se vieron mermados por el covid pero que esperan poder retomar con normalidad pronto.

Tras la recepción del vehículo el director xeral visitó el centro de día de la asociación y destacó la "vontade" del Gobierno gallego por "axudar a mellorar a vida das persoas con discapacidade e das súas familias", recordando que en los últimos doce años casi se duplicó el presupuesto para este fin, que hoy es de 126 millones.

Loureiro ensalzó "o traballo que fai Aspanane para conseguir a integración na sociedade das persoas con discapacidade intelectual".

El colectivo pidió más plazas públicas

Los directivos de Aspanane aprovecharon la visita de los responsables autonómicos para pedir una ampliación de las plazas públicas que tienen tanto en el centro de día como en el taller ocupacional situados en Celeiro. En el primero son 18 y quieren que sean 20 y en el segundo tienen concertadas 37 plazas pero desearían que fueran públicas 40.



59 Usuarios

Son los que tiene el colectivo y no solo de Viveiro, sino también de O Vicedo, Ourol, Xove y Foz. El mayor tiene 72 años.



Residencia

Otra demanda de Aspanane a los políticos es agilidad para la creación de su residencia, pendiente de la cesión del viejo colegio de Celeiro, propiedad del Estado.