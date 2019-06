Asociaciones y concellos impulsan un Camino Cultural hasta San Martiño

FOZ. La posible creación de un Camino Cultural que sirva de enlace o variante marítima al Camino Norte conectando la playa ribadense de As Catedrais con la basílica de San Martiño de Mondoñedo, enclavada en Foz, es el objetivo de una iniciativa impulsada por más de 20 asociaciones, entre las que figura el colectivo Abrindo Camiño, y cuatro concellos mariñanos de su entorno.

El proyecto se dio a conocer ayer durante las duodécimas Xornadas do Peregrino, que recalaron en la que es la catedral románica más antigua de España después de realizar una ruta de senderismo, de 20 kilómetros, que unió Ribadeo con San Martiño, con participación de unas 50 personas Valdoviño, Lugo y distintos puntos de la comarca mariñana.

El itinerario se completará con otras dos etapas. La siguiente será el domingo y conectará San Martiño con Lourenzá, y en la que participarán la alcaldesa de este concello, Rocío López, y su concejala de servicios sociales, Mercedes Dengra; mientras que la última irá desde A Cazolga hasta Mondoñedo, pasando por el área del Masma y A Fervenza, en cuyas inmediaciones se encuentra la antigua fábrica de la luz, cuya recuperación fue adjudicada recientemente por el Concello.

Precisamente su regidora, Elena Candia, confía que los municipios implicados "sexamos quen de poñer en común unha ruta que conectaría dous puntos tan singulares como As Catedrais e San Martiño, un produto cultural que permitiría crear novos fluxos e aproveitar mellor uns recursos que xa teñen moito tirón, pois é importante xerar sinerxias".

Candia cree que "xa hai moito traballo feito, pois pódense aproveitar os tramos de San Rosendo, penso que é un territorio bonito e un produto fácil de comercializar, é unha ruta impresionante". Añade que poner la ruta en común es algo sencillo porque todos los concellos tienen ya aplicaciones y bastaría con promocionarla en las redes sociales. Por eso, ya anuncia que se lo propondrá.

Con este propósito las entidades implicadas ya tuvieron una primera reunión en el pasado mes de marzo con la directora xeral de Patrimonio, según recordó Luis Fernández Ansedes, representante de Abrindo Camiño.

El alcalde de Foz, Francisco Cajoto, considera que "é moi interesante a idea de abrir unha variante do Camiño oficial, aínda que a denominación sexa cultural, pero que é importante recollela nunha guía e que inclúa a antiga basílica de San Martiño, o que supón poñer aínda máis no mapa esta xoia do románico. Temos que estudar detidamente o que conleva e o que se propón, pois acabamos de chegar, e tamén analizaremos outras iniciativas para potenciar a basílica", señala.

El concejal de cultura de Lourenzá, Manuel Arango, aclara que el camino cultura "non ten que ver co camiño de peregrinación, nós defendemos o tradicional, pois Lourenzá é comezo e fin de etapa, que pasa polo mosteiro de San Salvador". Aún así, piensa que puede ser un complemento, "pero hai que ser rigorosos, non se poden abrir camiños a vontade, pois xa están os que crearon os peregrinos ao longo dos anos".