A asociación Xebra celebra o seu décimo aniversario con The Brosas e Malandrómeda

A asociación Xebra de Burela celebra esta fin de semana o seu décimo aniversario con varias actuacións musicais.

"O Xebra foi inaugurado en 2013 durante as festas patronais e ano a ano a axenda da asociación complementou cos seus concertos a programación dos días grandes da vila", indican desde o colectivo, desde onde convidan a todos a celebrar con eles un aniversario tan especial.

O programa previsto inclúe o venres as actuacións de Malandrómeda e Pídechas o Corpo Guateque Sessions e o sábado as do grupo burelao The Brosas e ONNLBN DJ. As dúas sesións coas que se pechará cada día serán pinchadas en vinilo.

As entradas teñen un custe de cinco euros para os socios e de seis para o resto do público que se queira achegar ao local da asociación (Rúa Leandro Cucurni, 19) a gozar dos concertos. O espazo abrirá ás dez e media da noite.

A asociación organiza diversas actividades ao longo de todo o ano, desde concertos e roteiros a presentacións literarias ou faladoiros.