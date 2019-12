Foz quiere reubicar a la asociación Virxe do Carme

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, confirmó este miércoles que desde el gobierno local ya están trabajando para reubicar a la asociación de personas con discapacidad Virxe do Carme que ahora ocupa el local social que pertenecía a los jubilados. "Estamos analizando un par de propostas, pero necesitan reformas polo que non podemos facer nada ata que teñamos presupostos" explicó y subrayó que "as reinvindicacións da nova asociación de xubilados parécennos xustas e estamos de acordo en que teñen que recuperar ese espazo para facer a súa vida social, pero agora mesmo faise preciso atopar un lugar cómodo e axeitado para a outra asociación que fai unha labor moi importante". Cajoto hizo estas declaraciones después del encuentro que mantuvo, junto a otros miembros del gobierno, con la Asociación central de Jubilados y Pensionistas de Foz.

Con respecto al local social para los jubilado en la plaza Conde de Fontao, Cajoto también avanzó que es necesario decidir si se vuelve a adjudicar el bar o bien si se establece otro modelo de gestión de este espacio. Por su parte, el presidente de la asociación de jubilados, José Severiano Vaz, manifestó su desencanto tras el encuentro de este miércoles, porque "ya llevamos tiempo esperando y aún tenemos que esperar más, porque nos dijeron que hasta que no estuviera el presupuesto aprobado no se podía hacer nada, con lo que nos vamos hasta el mes de enero", recalca.

La parte positiva es que "reconocieron que teníamos razón, pero no puede ser de otra manera porque nos asiste la ley y tenemos una escritura en la que se reconoce que una parte del local que cedió el pueblo de Foz tenía que ser para las personas de la tercerda edad".

Vaz insiste en que las personas mayores están "a la intemperie, al frío, a la lluvia, sin un sitio donde reunirnos, charlar o hacer cursos", recuerda, porque la asociación, cuyo fin primero es conseguir el local, no quiere quedarse en eso, sino que apuesta por poner en marcha diversas actividades para la gente mayor. "Vamos a esperar a enero, porque es el plazo que nos dieron para acondicionar otro local para los usuarios de la entidad que ahora acude al centro de servicios sociales, pero vamos a estar vigilantes y dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque la ley nos asiste", explica Vaz.

CONCENTRACIÓN. La Unión Xubilados e Pensionistas de Foz convoca para el sábado, a las doce del mediodía frente al consistorio, su concentración mensual en defensa del sistema público de pensiones. En esta ocasión hacen un llamamiento a los jóvenes para que apoyen sus reivindicaciones.