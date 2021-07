La asociación Virxe do Carme de Foz tendrá un nuevo local en el puerto

La asociación de personas con discapacidad Virxe do Carme de Foz contará con un nuevo local en el puerto. Así lo anunció este martes el alcalde, Fran Cajoto, que explicó que está proyectada una ampliación del aula de seguridad vial con una planta baja anexa de algo más de 87 metros cuadrados que compartirá aseos con la edificación actual, "de forma que poidamos optimizar recursos e aforrar gastos de mantemento". "É neste espazo onde a asociación de discapacitados Virxe do Carme poderá continuar a gran labor de inclusión que está a facer de persoas con minusvalía no noso concello, que doutra forma non terían esa oportunidade", afirmó el regidor, “un espazo axeitado, con novo mobiliario e que se axeita ás necesidades dun colectivo que debemos coidar ao máximo".

Para este proyecto se destinan 58.834 euros de fondos municipales con cargo a los presupuestos de 2020.

De esta forma, el local de los jubilados en la plaza Conde de Fontao también será reformado para ser usado por este colectivo. En este caso se invertirán 43.185 euros, también con cargo a los presupuestos de 2020. "Esta reforma adaptará os aseos a persoas con mobilidade reducida, creará un acceso independente do edificio de asuntos sociais e xerará unha terraza sobre o peirao, nunha das mellores zonas de Foz", indicó el alcalde, que subrayó que será un bar público “concesionado polo Concello".

Finalmente, se licitará también la reforma de las dependencias administrativas de asuntos sociales por un importe de 18.000 euros. "Desta forma gañaremos espazo para os técnicos, para o arquivo de documentación e para garantir a confidencialidade dos usuarios do servizo", indicó la edil de servicios sociales, Ana Rojo, “non é fácil en ocasións acudir a un servizo de axuda e debemos tratar de que sexa un trámite cómodo”.