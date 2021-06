La asociación de vecinos de Burela exige al gobierno más transparencia

La asociación de vecinos O Vencello de Burela exige al gobierno local una mayor transparencia a la hora de dar conocer a la ciudadanía disposiciones y ordenanzas de las que dicen, existe desconocimiento entre los ciudadanos. "O acceso a determinadas ordenanzas é moi complexo e noutros casos ou non se informa axeitadamente ou nen sequera hai un regulamento", explicó la presidenta del colectivo, Bríxida Pino, que compareció junto al vicepresidente, Juan Carlos Enríquez, y el vocal Vicente Rodríguez Rivera.

Como uno de estos ejemplos citan la situación que se da en la Praza do Concello. "O alcalde díxonos que o acceso á praza está regulado a través de tarxetas expedidas polo Concello aos condutores que precisan acceder á praza de xeito puntual e tamén aos funcionarios, pero nós constatamos que iso non se cumpre e que calquera vehículo accede á praza sen ningún tipo de control", explican desde O Vencello y subrayan además que el hecho de poder tener unno de estos pases "ninguén o coñece". Desde la asociación vecinal denuncian además que tanto este espacio como la Praciña da Igrexa "están sendo invadidos por vehículos a pesares de ter o seu acceso restrinxido".

En este sentido, también aseguran que los certificados urbanísticos y catastrales son gratis para los vecinos jubilados, "sen embargo ninguén sabe isto nin se lles informa ao respecto", al igual que ocurre, aseguran, con la tasa de ocupación de la vía pública "que contempla descontos do 50% no caso dos permisos para arranxar inmobles de máis de 10 anos e diso non informan".

Asimismo, solicitan que el acceso a las ordenanzas fiscales municipales sea más sencillo, ya que están colgadas en la página web municipal "pero chegar a elas é complicado".

PETICIONES. La asociación vecinal también remitió a principios de mayo al Concello un escrito con varias peticiones relativas a la falta de mantenimiento en el municipio. Así, solicitaron al Concello que se dirija a los organismos competentes para señalizar Burela en N-642, LU-540, LU-862 y CG 2.3. "Plantexamos que se aproveitara o cambio de sinais para sinalizar o hospital co novo nome para que se incluira o de Burela", indicó Pino. También solicitan que se haga cumplir la limitación del tiempo permitido para carga y descarga en Rosalía de Castro y urgen a que la Diputación instale un quitamiedos en la LU-P-1502, una carretera que se empezará a mejorar la próxima semana.

Entre sus demandas también figura que se arreglen las rotondas del vial de acceso al puerto, además de que se solucione la falta de iluminación en este acceso. Con respecto a la iluminación, O Vencello considera que debe modernizarse toda la red de luminarias del concello: "Neste punto díxeronnos que tiñan un convenio coa Deputación e que en catro anos terían todo o alumeado renovado", explicó Pino.

Desde o Vencello también les trasladaron la necesidad de reparar y mantener las aceras y los paseos marítimos, que presentan numerosos desperfectos "que supoñen un perigo para os viandantes" y solucionar los embolsamientos de agua en varias vías. También ven necesario efectuar el mantenimiento en los aparcamientos acondicionados en fincas privadas, "que están cheos de baches e maleza".

CEMENTERIOS. Con respecto a los cementerios, O Vencello también solicita que en A Puída el Concello informe sobre la posibilidad de contar con una llave para acceder al local con utensilios de limpieza, y en el parroquial, en este caso a la Iglesia, que se arregle el muro que cayó en febrero.

Reclaman el arreglo del ascensor de la antigua plaza de abastos

O Vencello también reclama el arreglo del ascensor de la antigua plaza de abastos, ya que el hecho de que no esté funcionando impide el acceso al juzgado de paz, al aula medioambiental Gaia o a las oficinas de la fundación Expomar a personas con movilidad reducida. "Non entendemos que o Concello non faga nada por solucionar este problema despois de tanto tempo fóra de servizo", aseguran y recuerdan que con esta situación "o Concello está a incumprir a lei ao non facilitar o acceso ás persoas con mobilidade reducida ás dependencias de organismos públicos".

Cesiones en la Casa do Mar

Pino explicó que a una pregunta del BNG en el pleno, el alcalde explicó que estaban estudiando pasar esas dependencias con servicios públicos a la Casa do Mar, "pero vendo o tempo que levan esas xestións, pensamos que é máis sinxelo arranxar o ascenosr, aína que o alcalde nos dixo que non era fácil".

Necesidad de una rampa

El colectivo también ve necesario construir una rampa que una la Rúa da Igrexa con la Rúa do Río por la Travesía da Igrexa, donde ahora hay escaleras para salvar el desnivel.