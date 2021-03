La asociación Semana Santa de Burela suspende la iniciativa de hacer procesiones en coche

La asociación Semana Santa de Burela decidió suspender la iniciativa de realizar varias procesiones de la Pasión sacando las imágenes en coche por las calles de la localidad. La idea era que pudieran salir a calle la virgen de los Dolores y el Cristo, el Viernes Santo y la Esperanza, el Sábado Santo para que los fieles pudieran verlas desde sus ventanas con velas encendidas y tirando flores.

Finalmente, estas procesiones no se llevarán a cabo fundamentalmente, explicó este miércoles la presidenta del colectivo, Amelia Valle, para cumplir con las recomendaciones dadas por la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol al respecto y en las que habla de suspender las procesiones que lleven consigo el uso de la vía pública y de "coidar estreitamente as normas e recomendacións das autoridades sanitarias en calquera actividade alternativa que se puidese organizar durante eses días, contando cos perceptivos permisos administrativos".

En este sentido Valle insiste en que "nunca houbo intención de xerar malos entendidos nin de ofender a ninguén, simplemente nos parecía unha boa idea poder facer estas procesións, igual que xa se fixera durante as festas patronais coa Virxe do Carme e sempre para protexer á xente e que non estivera na rúa quedándose nos seus balcóns para ver as imaxes pasar". "É unha desilusión, pero cando non se pode non se pode e hai que adaptarse ás normas, esperando que o vindeiro ano se poda celebrar", añadió.

De esta forma, la Semana Santa burelesa volverá a su formato original de mantener las eucaristías y de exponer en el interior de la iglesia las imágenes que procesionan habitualmente en sus andas y decoradas.