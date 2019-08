La Asociación de Hostelería sitúa en el 85% la ocupación turística en julio

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de la provincia lucense (Apehl) hizo un balance de lo que fue a nivel turístico el pasado mes de julio y que arroja unas cifras buenas de ocupación para la comarca mariñana. Concretamente, según los datos que maneja dicho colectivo, que no agrupa a todos los miembros del sector de la hostelería, sino solo a una parte de ellos, la ocupación en la zona mariñana estuvo en torno al 85 por ciento.

También los hosteleros consultados por el colectivo coinciden a la hora de afirmar que la mayoría de los visitantes procedían de diferentes partes del propio territorio nacional.

A nivel internacional sí aportaron un dato curioso, porque aseguran que poco a poco se va notando que está apareciendo un nuevo perfil de visitantes extranjeros: los llegados desde China y desde Corea del Sur.

Muchos hoteleros ven que está surgiendo un nuevo tipo de turista en la comarca, que es el llegado de China y de Corea del Sur

PUENTE DE AGOSTO. Asimismo, hicieron un avance de lo que está por venir. En el mes de agosto en los municipios costeros mariñanos siempre se registra una ocupación muy importante que eleva el volumen de negocio de forma importante. Todos los indicadores muestran que este mes sigue un camino parecido y desde la Apehl ya avanzan que durante el puente de la semana que viene, que va de jueves a domingo, la ocupación que esperan se sitúa en torno al 95 por ciento.

Se da la circunstancia de que no es la zona con mayor previsión para esos días, ya que según ese colectivo en A Ribeira Sacra las reservas están en el 98,2%.

RIBADEO. Las responsables de la oficina de información y turismo de Ribadeo hicieron un exhaustivo balance de la gente que se interesó por sus servicios durante el pasado mes de julio y atendieron a un total de 25.333 personas, lo que supone un incremento de medio millar con respecto al año anterior.

Según el delegado de turismo, Pablo Vizoso, la oficina ubicada en el casco urbano ribadense estableció el día con mayor afluencia de visitantes el 26 de julio con 491 personas.

En el caso del punto de información turística ubicado en la playa de As Catedrais tuvieron 15.665 consultas y el día de mayor atención fue el 28 de julio.

Pablo Vizoso resalta como dato interesante a resaltar "o aumento dos visitantes que nos confirman que dormen en Ribadeo. Así, con respecto ao mesmo período do ano pasado, tivo lugar un incremento do triplo nas pernoitas, chegando a facer noite nos establecementos de Ribadeo o 30% das persoas que realizan consultas na oficina de turismo".

En cuanto a los puntos de origen de los turistas que llegan a Ribadeo, Madrid sigue siendo el principal suministrador de visitantes con un 22% del total "xunto cos procedentes de Castela e León, Galicia e Andalucía. Euskadi, Castela-A Mancha e Cataluña son as seguintes comunidades autónomas emisoras".

Los madrileños escogen Ribadeo para veranear

También tienen contabilizado el turismo internacional "que procede, sobre todo, de Francia, Alemaña e Italia, seguidos despois de Reino Unido, Bélxica e Polonia. Desde América sobresaen os estadounidenses e os arxentinos".

Sobre este tipo de visitantes, los extranjeros, el edil ribadense apunta que se consolida "e o estatal supón o 88% do total e o estranxeiro o 12% na oficina do centro da vila. No punto de información da praia de As Catedrais o 87,9 é estatal e o 12,1% estranxeiro. Podemos dicir que o noso Concello recibiu visitantes de todas as comunidades do Estado Español e no tocante aos viaxeiros estranxeiros achegáronse persoas de máis de 40 países distintos".

GRUPOS ORGANIZADOS. La llegada de viajes organizados a Ribadeo también aumenta y hubo un total de 71 grupos en julio que trajeron a la localidad a 3.409 personas. "Eses grupos tamén acudiron a solicitar información ás nosas oficinas durante este mes. Na Oficina de Turismo da vila rexistráronse uns 29 grupos organizados con 1.392 persoas, mentres que polo Punto de Información Turístico das Catedrais pasaron 42 grupos con 2.017persoas", indicó Pablo Vizoso.

Para el concejal estos datos demuestran que Ribadeo se afianza como punto de atracción turística y reseña también la importancia del Camiño Norte "que colle cada vez máis relevancia conforme pasan os anos. Moitos camiñantes escollen esta opción para realizar a súa peregrinación".

La playa de As Catedrais consigue por fin sus primeros cupos totales de visitas en el verano



Hasta comienzos de agosto tuvo que esperar la playa ribadense de As Catedrais para comprobar cómo este año se cubría el cupo de 4.812 visitantes diarios. No es algo nada habitual ya que normalmente en la segunda quincena de julio ese cupo se venía cubriendo en varias jornadas. Este año son varios los factores que se conjuntaron para que esto sucediese, como unos horarios de mareas poco favorecedores para las visitas o un retraso en la llegada de visitantes, menos frecuentes en las primeras semanas de julio.



Sin embargo la pasada jornada, pese a ser lunes, ya estaba cubierto de antemano el cupo de visitantes y no había plazas disponibles.



Esa situación se va a repetir el martes y el miércoles y todo apunta a que continuará siendo así durante el resto de la semana.



INCIDENCIAS MENORES. Las incidencias en la playa de As Catedrais hasta el momento corresponden a cuestiones de tipo menor, como raspaduras, torceduras o incidentes de ese tipo pese a que sigue acogiendo a mucha gente.