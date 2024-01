La asociación del cementerio de Foz anota a interesados en una ampliación

La Asociación Concello Parroquial Santiago de Foz, que gestiona el cementerio de la localidad, propiedad del Obispado, promueve su ampliación debido a la demanda existente. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con la comisión, que ha colocado carteles anunciando la actuación en dichas instalaciones y en la iglesia. 35 vecinos se dirigieron ya a la asociación y demandan 76 fosas. Ese número haría necesaria la construcción de 19 filas nuevas.

La comisión quiere conocer la demanda y solicita al vecindario que les hagan saber su interés. La intención es hacer un listado anotando a todas aquellas personas que quieren disponer de nichos, pero no frecuentan la iglesia al no acudir a los oficios religiosos, ni tampoco visitan el cementerio con asiduidad, pues en esos lugares pusieron los anuncios.

Desde la asociación comunican que existe demanda desde hace dos años. "Antigamente a xente compraba fila enteira de tres ou catro, segundo as fosas que houbera, pero agora con unha ou dúas é máis que suficiente", indican. Por esa razón, "queremos coñecer as necesidades reais para construir en relación a esa demanda".

Los nichos se construirán uno sobre otro hasta cuatro alturas. Piensan que lo ideal sería hacer los 30 o 32 que caben en cada fila, pero la demanda es inferior y pretenden saber la cifra antes de que empiecen las obras, dado que después será complicado ampliar el número. Cada grupo se asentará sobre solera de hormigón para evitar que repise y pueda agrietar, como sucedió en Barreiros.

La comisión desconoce aún cuál será el presupuesto de esta ampliación. Seleccionó una empresa ya en 2020, pero los precios de la construcción subieron mucho desde entonces y no les actualizará el coste hasta saber la cantidad exacta de nichos. "Non é igual facer un cemiterio enteiro que 20 filas, xa que o movemento de terras non é o mesmo, pero a maquinaria que se emprega sí. Nos dous casos hai que traer excavadora, camión e caseta de obra".

La asociación que gestiona el cementerio focense, enclavado al final de la calle Costa do Castro, está compuesta por vecinos y tiene al párroco, Antonio Valín, como máxima autoridad. El colectivo tiene una empresa contratada que abre y cierra las instalaciones y cada titular de nicho pequeño paga una cuota de 12 euros anuales frente a los 15 de los grandes.

Realizan mejoras de accesibilidad para suprimir los escalones

El colectivo solicitó una ayuda a la Xunta para llevar a cabo mejoras referidas a la eliminación de barreras arquitectónicas. Indican que pidieron la subvención a principios del pasado año 2023 y les concedieron unos 14.000 euros en el mes de junio de ese ejercicio, pero no pudieron acometer la actuación hasta ahora. Los trabajos, que realiza Otelec, están en marcha desde hace tres semanas.

Las mejoras se centran en la supresión de los escalones que hay en medio de tramos llanos y que dificultan el paso a las personas con movilidad reducida, pero también afectan a las farolas que están colocadas en medio de los pasillos o aceras, que están reubicando porque su situación impide el tránsito en sillas de ruedas o con carritos de bebé.