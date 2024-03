La asociación Cabaleiros do Landro se hace cargo de la Feira das Maulas

La asociación Cabaleiros do Landro se hará cargo este año de la organización y financiación de la Feira das Maulas de Galdo, La cita estaba suspendida este año ya que el Concello de Viveiro, que asumió la organización y su financiación durante los últimos años, no puede hacerse cargo debido a los problemas económicos por los que atraviesa. El evento suponía unos 7.000 euros para las arcas municipales, que en esta edición no estaban disponibles. La asociación vecinal Camiño de Galdo tampoco se puso al frente de la organización por el coste económico, así que la cita había desaparecido del calendario festivo vivariense.

Ante esta situación, Cabaleiros do Landro ha dado un paso al frente "para que no se pierda la tradición de la feria, que es muy antigua, y no queríamos que desapareciese", explica David Gradaílle, el secretario de la asociación. "Nosotros nos vamos a hacer cargo de la financiación, con fondos propios de la asociación, y también buscando patrocinadores para el cartel", explica. Y es que están buscando empresas que colaboren y que quieran aportar dinero para la cita que será el 12 de mayo.

Gradaílle avisa que han dado este paso contando con "el consentimiento de los vecinos de Galdo, que son los anteriores organizadores, y viendo que el Concello no tiene fondos para asumir el coste de la feria", comenta y añade que no saben si la administración local aportará algo finalmente.

Según avanzaron desde la organización habrá competiciones de andadura federada tanto por la mañana como por la tarde. Además habrá una feria de ganado durante todo el día con "curros habilitados para el ganado". "También tendremos sesión vermú, con el trío La Noche", explica Gradaílle, que espera que haya una buena asistencia.

La asociación Cabaleiros do Landro cuenta con 50 socios que son los que se han hecho cargo de esta tradicional feria.