El asilo ribadense inicia el cambio

El alcalde de Ribadeo es de la opinión de que desde la Xunta de Galicia, a estas alturas, ya deberían haberles contestado sobre cuál va a ser su modo de proceder con los usuarios del hospital asilo San Sebastián y San Lázaro. A dónde van a ir y quién va a ir a qué lugar concreto, pero lo cierto es que dice que "pese a que se lle remitíu á Consellería de Política Social un acordo plenario adoptado por unanimidade, aínda non sabemos nada".

Dice que le parece una cuestión extraña porque la cuenta atrás para la remodelación del inmueble en realidad ya está contando. Comenzó a hacerlo el día 1 de enero. Desde ese día el personal que trabaja allí ya pasó a formar parte del plantel municipal del Ayuntamiento de Ribadeo. Las monjas de la congregación que se encargan de la atención de los mayores también continúan con su trabajo aunque el acuerdo con su congregación oficialmente también quedó extinguido.

Son los pasos previos a otro muy importante: el económico. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, explica que "de momento o que temos que facer nese apartado é a liquidación do orzamento do ano pasado, que acostumamos a facela cara a febreiro ou marzo". Con eso finiquitado es cuando podrán dirigirse a las entidades bancarias "para solicitar o préstamo que necesitamos para acometer as obras de reforma, porque sen o orzamento liquidado do ano anterior, os bancos non negocian este tipo de créditos cos concellos".

Pero sí reconoce que está preocupado por la falta de respuesta de la Xunta acerca de los usuarios: "É evidente que é unha responsabilidade súa organizar a reubicación dos maiores noutros centros". Dice además que tampoco se trata de nada extraordinario "de feito aínda non hai moito que se fixo en Antas de Ulla, así que aínda que non é algo corrente, tampouco é algo que sexa totalmente novidoso".

Los cálculos que manejan son iniciar las obras en el mes de junio o tal vez a comienzos de julio y dice que para entonces todos los usuarios tendrían que estar ya en otros centros para mayores, a poder ser cerca de Ribadeo.

De momento sí hay algo que algunos mayores o sus familiares pueden hacer, que es solicitar el ingreso en otro centro como por ejemplo la residencia nueva de mayores de Ribadeo por su cuenta, aunque en esos casos el regidor recuerda que la tramitación que se sigue se trata de un proceso normal que se rige por los puntos acumulados que se conceden a cada peticionario habitualmente en casos así.

Partida económica

El Concello de Ribadeo dispone de unos 800.000 euros para afrontar estas obras fruto de la herencia recibida del médico fallecido Francisco Moreda. El resto necesario se hará o bien con una aportación directa del Concello o del Concello y la Xunta, cuya propuesta aguarda el gobierno municipal.