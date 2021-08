Así vive la mujer senegalesa

La ONG Ser Madre Ser Mujer trabaja en Senegal apoyando a las mujeres y, de forma específica, ayudándolas a reducir riesgos obstétricos y ginecológicos echando así una mano ante la precaria situación sanitaria en dicho país africano. Los fotógrafos Nacho Samper y Nacho Carballo tomaron unas impresionantes fotografías vinculadas al trabajo que desarrolla dicha ONG que ahora se pueden ver en el fuerte de San Damián de Ribadeo en una exposición que se inauguró este miércoles.

El colectivo que impulsa la muestra lucha por reducir la mortalidad materna y neonatal que es muy frecuente en ese país. Una parte de su labor puede adivinarse en estas imágenes recogidas bajo el nombre genérico de la exposición, La madre que nos parió. Son 60 fotografías que presentaron en Ribadeo las fundadoras de la ONG, Nerea Roldán, Ana Ramos y Raquel Pérez.

La muestra puede visitarse en el fuerte de San Damián hasta el día 29 de doce a dos por las mañanas y de cinco a nueve por las tardes.

Según la concejala de cultura ribadense, Pilar Otero, la exposición de fotografías, con un largo recorrido nacional e internacional tras ella, da testimonio "non só da situación das mulleres en Senegal senón tamén do labor cotián da ONG na súa loita por reducir a mortalidade materna e neonatal frecuente no país".

Con respecto a la ONG promotora de la exposición, la edil ribadense señaló que "dedica o seu labor a aumentar a calidade de vida das mulleres e nenas cun enfoque prioritario na prevención e na formación universitaria do persoal sanitario a través de técnicas innovadoras. Ten por obxectivo, asemade, a educación sexual e reprodutiva das nenas e mulleres, como parte integrante dos seus dereitos, en escolas, maternidades e hospitais".

Más de quince maternidades de Senegal introdujeron ya los métodos de trabajo de la ONG y unas dos mil mujeres fueron atendidas con sus programas de salud. Además, un centenar de matronas serán formadas el año que viene por Ser Madre Ser Mujer, única ONG del mundo que realiza un tratamiento integral de todas las disfunciones pélvico-genitales, sean provocadas por mutilación genital, violaciones o cualquier otra causa.