Así vive la mujer caboverdiana

La cercanía de la mujer caboverdiana es patente en Burela, pero en numerosas ocasiones pasan bajo el radar de nuestra mirada, algo que quiso corregir la ONG gallega Agareso añadiendo además una visión a su vida en Cabo Verde en un documental que titularon Si ka badu, ka ta biradu, que significa Se non marchas, non podes volver.

Lo que buscan es destacar sobre todo la importancia de las mujeres migrantes tanto en su propia superviviencia como en la de sus familias. Algo que sirve tanto para la propia isla caboverdiana de Santiago como para Burela. El documental "parte dunha investigación desenvolvida polo Equipo de Investigación Sociedades en Movemento (Esomi) da UDC, estréase o próximo 3 de decembro ás cinco e media no Fórum Metropolitano da Coruña, dentro da segunda edición da mostra galega de audiovisual inconformista Cinema Rabudo", explican.

En total, se recoge una visión de cuatro generaciones de mujeres "contando as súas historias de vida, fondamente atravesadas pola experiencia migratoria nun documental social de preto dunha hora de duración e, ao facelo, trazan un fiel retrato da división sexual e da organización transnacional dos coidados".

Es por eso que se las ve cocinar, limpiar, atender a niños y mayores. Desde Agareso destacan que en conjunto "comprendemos o impacto que ten nas súas vidas a ausencia dos homes neses labores" porque indican que "son elas tamén as que organizan o tráfico dos afectos, as chamadas, os envíos, as remesas e as encomendas". Y su labor aún tiene otro apartado más, en este caso económico, "porque son as que aforran para un futuro de ensoño no que poder descansar despois de tantos traballos. En Burela ou en Cabo Verde".

Así, se recoge el testimonio de varias mujeres, como Funha y su hija Zuleita hablando de la dureza de su vida en Porto Rincao "onde máis da metade das fogares están encabezados por mulleres".

Dezideria tiene hijas y nietas nacidas en Burela "e coida de netos e bisnetos para que as súas nais poidan gañar a vida".

Belita y Zuleika "póñenlle cara á dor da separación entre nais e fillas, cando unha das dúas debe quedar atrás".

Y en Cidade Vella Bentinha y Nila, que son las hermanas de Belita, "coidan da súa nai nonaxenaria, Joia".