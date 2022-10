Así quieren criar salmón en Burela

La planta tecnológica para la cría de salmón atlántico proyectada en Burela por Seafood Legacy Spain S.L.U. se localizará en una parcela del puerto de 17.534 metros cuadrados y la explotación se hará en un sistema cerrado que aplica la tecnología RAS (Sistema de Recirculación del Agua) que permite minimizar el consumo.

Según el proyecto que figura en el informe de impacto ambiental, que tiene el visto bueno de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, la planta está diseñada para una producción de 3.000 toneladas al año de salmón y el cultivo previsto se iniciará con huevos esterilizados procedentes de un criadero en Islandia. Los huevos se seleccionarán por técnicas especiales para obtener únicamente hembras estériles eliminado así el peligro de una fuga genética al medio externo por posibles escapes.

Las instalaciones consistirán en una nave de producción en la que se dispondrán los tanques para las distintas fases de la cría y que incluye también un sistema de recogida, sacrificio y expedición. Además está proyectada una nave para el acondicionamiento del agua de la que parten dos emisarios, uno de toma y otro de retorno.

La superficie de ocupación del dominio público portuario por los emisarios es de 5.759 metros cuadrados e "logo da modificación do proxecto presentada relativa ao recorte na lonxitude do emisario de toma, estes atoparíanse íntegramente dentro da zona de servicio do porto", explica el proyecto.

En lo que se refiere a las superficies construidas de las naves será una superficie total de 25.167 metros cuadrados repartidos en las tres plantas de la nave de producción, que incluye las oficinas, y las dos de la del acondicionamiento del agua. Las naves no excederán los doce metros de altura y según avanzó el Concello en su informe estas deben integrarse estéticamente en el puerto. También, según las indicaciones del Instituto de Estudos do Territorio, deberán evitar materiales que produzcan reflejos y brillos.

El agua dulce para la planta procederá de la red de abastecimiento y su uso se restringe a los usos sanitarios de la instalación.

Las líneas de agua de la planta serán tres. Así, habrá una línea de acondicionamiento del agua de renovación, donde además de los procesos de filtración, se ajustarán las condiciones de salinidad, de temperatura y se desinfectará por rayos Uva. Estos procesos se realizarán en la nave de acondicionamiento del agua, a donde se bombeará el agua del mar desde el emisario. La segunda es la línea de agua de proceso, el sistema RAS, que tiene como objetivo minimizar los consumos de agua mediante su reutilización posibilitando que el sistema funcione con un caudal de refresco de 148 metros cúbicos la hora en lugar de los 20.000 de un circuito abierto. Finalmente, la línea de tratamiento y vertido consistirá en una planta para tratar las aguas procedentes del RAS y de los filtros.

Los peces muertos se gestionarán con su disolución en ácido láctico, que genera un producto fertilizante con valor comercial certificado. Mientras no se consiga la autorización como fertilizante se gestionarán como residuo.