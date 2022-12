"Así non se pode vivir no rural"

Una de las propietarias de los animales atacados por los lobos en San Miguel de Reinante, Sarai López Rocha, se muestra muy disgustada no ya solo por los perjuicios económicos y disgustos vitales que se lleva con los ataques continuos que están sufriendo sus animales, sino por todos los problemas que se está encontrando "a nivel administrivo e por parte de todas as administracións".

Dice que es "complicadísimo" realizar las tramitaciones para denunciar el ataque de los lobos, que para empezar es necesario tener un formulario que entregan en la Guardia Civil pero que, después, es necesario rellenar para entregar en el Concello. Posteriormente el que viene es un veterinario y luego queda esperar la resolución de la Xunta de Galicia, que generalmente no es muy satisfactoria.

Dice que las indemnizaciones que dan por animal "non compensan nunca" y menos en un caso como el que acaba de vivir, con catorce ovejas muertas y cuatro más heridas que van a sacrificar. Dice además que "practicamente todas estaban preñadas, co que nos ían aportar os cordeiros que sempre se venden ben, e perdémolo todo. Dous animais nun".

Sarai explica que ante todo esto se enfada "cando escoito o de que se toman medidas para que a xente viva no rural. Os que estamos aquí sabemos que todo iso é totalmente falso. Eu teño 25 anos e quero vivir aquí porque me gusta, pero é que non che facilitan nada as cousas, ao revés. Así é imposible vivir no rural porque non poñen máis que trabas".

Sin estudiar

Cree que en realidad el problema con el lobo está tan poco estudiado que apenas hay conclusiones de las que fiarse. Pone varios ejemplos como que mientras algunas fuentes dicen que no hay poblaciones estables cerca de A Mariña y que llegan de otras zonas, "hai dous censados no monte do Comado, que está aquí ó lado".

Otro ejemplo que utiliza es que debería analizarse qué tipo de animales y sus características "porque as imaxes que tomamos das súas pisadas no ataque do domingo pasado amosan que tiñan un tamaño duns doce centímetros. Eu teño unhas mans grandes e aínda así son bastante máis grandes que a miña man". Quieren decir con ello que no se trata precisamente de un animal pequeño que se pueda espantar con facilidad.

También desecharon hace tiempo la idea de que podían ser perros salvajes, "algo que ó principio pensamos que se podía estar dando, pero xa o descartamos totalmente, porque é imposible e ademais veu xente que sabe e veterinarios analizar os ataques e a forma de trabarlles aos animais e as pegadas que deixan son características do lobo".

Por eso cree que lo verdaderamente importante "sería que se doten axudas para os que perdemos os animais, pero axudas de verdade, que che compensen o animal que perdes en serio, non o que están dando agora".