"Así imos á ruína, isto colapsa"

"A preocupación de fondo no sector é que os prezos distan moito dos custos, polo que temos que chegar a una revolución dos prezos para actualizar as tarifas aos custos", defiende Iván Marrube, CEO de Reyco, que cuenta con una flota de 166 vehículos.

Reconoce que "lle afecta igual a un autónomo que teña un só camión". El precio del gasóleo desestabiliza una balanza que les llevaría a trabajar a pérdidas. "Agora supón o 60% cando non debería pasar do 30", agrega Marrube, quien pone datos a la subida: "Desde comezos do ano encareuse un 70% e houbo un día que o noso proveedor subeu o custe por litro 27 céntimos". Cifras que hacen "inviable" la actividad en España y que llevaron a subir las tarifas en territorio internacional un 20%.

El transporte funcionó con normalidad desde los puertos, pero si continúa el paro patronal podría causar desabastecimiento

Marrube cree que el paro empezó con poca incidencia pero puede ser largo porque la "solidariedade" les llevó a unirse. Este lunes descargaron los camiones con mercancía para entregar, pero regresan vacíos, confirmaba también el gerente de transportes Paraíso, Amador García, quien recordó que el cierre patronal es indefinido "ata que o Goberno mellore as condicións do combustible, porque estamos traballando a perdas. Ningún cliente pode pagar o incremento brutal de entre 60 ou 70 céntimos da última semana, cada camión gasta agora 2.000 euros máis ao mes, así o noso servizo é inasumible". Piden descuentos "para non ir todos á ruína, senón isto colapsa".

Los piquetes actuaron en las rotondas de la A-8, en Vilalba; en naves de reparto de los polígonos industriales o delante de firmas de reparto, sobre todo en las ciudades.

En A Mariña oriental, el paro de camiones se notó en sectores como la hostelería, donde recibieron unos pocos pedidos. Gran parte de los que tenían que llegar de A Coruña, no lo hicieron. El acopio previo hizo que ayer no les supusiera problemas de funcionamiento. En los supermercados ribadenses, tanto los de Vilar como los de la villa, las reposiciones se habían adelantado para evitar desabastecimiento.

En el muelle comercial de Mirasol en Ribadeo, donde hay mucho tráfico de camiones con troncos de eucalipto y pasta de papel, el movimiento se resintió de forma notable. El transporte de pescado se realizó con normalidad en los puertos, confirmaron Absa y Puerto de Celeiro. Solo los autónomos no dieron servicio, que en Celeiro prestaron con furgonetas propias para servir pedidos pequeños.

ENCE. La fábrica de Ence en Navia, que recibe muchos camiones de A Mariña, además de enviar al puerto comercial de Ribadeo toneladas de pasta de papel, admitió que el paro les está afectando en cuanto a la recepción y tráfico de camiones, pero no en su funcionamiento. "No prevemos afectación en la producción ni en el suministro a los clientes".