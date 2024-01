Así se despide la alcaldesa de Trabada de sus vecinos

Mayra García Bermúdez ya no es, estrictamente hablando, alcaldesa de Trabada. Su tercer puesto en la lista del PSdeG a las elecciones autonómicas del 18 de febrero la aleja de la vida política municipal y ya ejerce en funciones Julia Barcia. Así seguirá hasta el viernes a una de la tarde, hora a la que está convocado un pleno en el que formalmente se procederá al traslado de poderes. El nuevo alcalde será Rubén García Freije, que ejercerá este cargo cerrando así la etapa de casi nueve años de Mayra García.

Emocionada con el momento que le toca vivir, se muestra confiada en el buen desempeño tanto de su sucesor como de todo el equipo que le acompaña. Sabe que muchos esperaban que fuese Julia Barcia, Yuli, como la conoce todo el mundo, pero ella aclara que "non quixo tomar esa responsabilidade porque é funcionaria interina e isto suporía un freno á súa carreira profesional. É unha decisión persoal perfectamente entendible".

Hacia cada casa de Trabada salió ya una carta de despedida Mayra García que reproducimos a continuación:

"Con sentimentos encontrados poño fin a unha etapa tan marabillosa como intensa na miña vida. Foi unha honra e sobre todo unha gran responsabilidade servirvos como a vosa alcaldesa durante estes nove anos, por iso, dende o primeiro día, asumín este importante e fermoso traballo, con toda a dedicación que merece este cargo.

Como sabedes, este camiño non foi nada fácil, tivo luces e sombras, porque houbo persoas que intentaron dende o primeiro minuto que nada funcionase, pero gracias ao tesón e á convición dos compañeiros e compañeiras que cremos e traballamos neste proxecto podemos ver como o traballo destes últimos anos empeza a dar os seus froitos, porque nada cambia da noite para a mañá”, engade a alcaldesa na carta.

Isto non é unha despedida, só un punto e seguido porque alí onde esté defenderei e traballarei por e para Trabada.

Quero aproveitar esta carta para agradecer o apoio, sobre todo a todas e todos os trabadenses que confiaron en min durante estes anos. Pedir desculpas a aquelas persoas que, confiando en min, non souben ou non puiden cumprir coas esperanzas que me depositaron. Síntoo profundamente. Pedir perdón tamén se cometín algún erro, só poido dicirvos que intentei gobernar para todos, sen distincións e sobre todo mirando o interese xeral para o pobo.

Participo na candidatura ao Parlamento de Galicia que lidera José Ramón Gómez Besteiro. Sempre lle estarei agradecida porque foi el quen na súa etapa de presidente da Deputación de Lugo decidiu facer o centro de atención aos maiores de Trabada.

Quédome co voso apoio incondicional e cariño destes anos dentro do meu corazón e agardo que sexa un sentimento mutuo. Tédesme á vosa disposición se credes que poido axudarvos e confío en que continuaremos traballando xuntos para alcanzar novas metas e para acabar coa política de recortes que nos quita médicos e mestres no rural".