Así dejan los vándalos el campo de fútbol de San Miguel

El campo de fútbol de As Valgas, en la localidad barreirense de San Miguel de Reinante, fue objetivo de un acto vandálico que los responsables del Iberia Club de Fútbol descubrieron en la jornada de este lunes. Se encontraron con que personas desconocidas accedieron a las instalaciones y provocaron varios destrozos que supondrán unos gastos que, aunque no tienen cuantificados, ya anticipan que serán importantes.

No obstante, lo que más lamentan es la falta de respeto por unas instalaciones que existen en beneficio del pueblo y en las que se invierten "horas e horas de traballo voluntario e desinteresado da diretiva". Entre dichos destrozos se encuentran cristales que encontraron tirados en el terreno de juego, con el peligro que eso supone para los jugadores. También provocaron otros desperfectos en el propio césped y aparecieron cuchillos clavados en la barra del bar del campo, que acababa de ser barnizada recientemente.

Todo ello lo calificaron como "unha grave falta de respeto a todo ese traballo e adicación". Aseguran que son permisivos con el uso del campo de entrenamiento para jugar "e mesmo somos permisivos cando lles entra un balón dentro e entran sen permiso para collelo; somos permisivos con pernoctacións e todo tipo de actividades nas inmediacións do campo. Pero todo ten un límite".

UNA SITUACIÓN QUE VA A PEOR

Recuerdan que "noutros veráns téñennos faltado camisetas optando por non volver tender ao aire libre, téñennos entrado para xogar, o que non podemos permitir porque ás veces o campo está sementado, fertilizado ou tratado dalgún xeito e quen entra non o sabe" pero aseguran que este año "está sendo demasiado. Hai quen pensa que todo é deles. preguntámonos se nos seus lugares de procedencia entran furtivamente no Anxo Carro, no Tartiere ou no Bernabeu, por poñer exemplos de procedencias de intrusos que xa desaloxamos este mesmo verán", y piden ayuda vecinal para frenar estas actitudes.