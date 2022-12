Así se da una segunda vida a los muebles en Ribadeo

Hace ya un año que Sandra Sánchez Ruíz comenzó a trabajar en unos bajos de la calle Clemente Martínez Pasarón de Ribadeo con una propuesta original que ella misma movilizó bajo el nombre de FlipStudio. Matiza que mucha gente suele confundirse y pensar que es restauradora de muebles, algo que deja claro que no es "porque non son carpinteira nin ebanista. Eu digamos que os rehabilito, doulles unha segunda vida a mobles que polo que sexa quedaron obsoletos e precisan dunha posta ó día".

Claro que sus tratamientos desde luego prolongan la vida útil de ese mobiliario con el que trabaja en su taller, y además de prolongarla, en cierto sentido se la cambian. Porque ahora está aplicando lo que aprendió en sus estudios de Diseño, que combina con una tendencia natural que recuerda que "eu tiña xa cando era pequena, porque sempre me gustou andar na madeira, pintar os muebles da casa... Tiña todo raiado e pintado".

Además trabaja con una serie de pinturas de tipo ecológico que aunque son algo más caras le suponen una mejora importante con respecto a otras que se venían utilizando hasta el momento. De hecho, en FlipStudio ofrece talleres que imparte ella misma y la gente que participa le comenta igualmente lo bien que le funcionaron esas pinturas que utiliza.

Cuando supo de su existencia y cómo funcionaban aprovechó para impulsar el negocio y ahora FlipStudio funciona bien "e vexo que me vén moita xente que quere aproveitar mobles que ten na casa sen empregar ou que ó mellor non lle cadran coa idea que tén de decoración porque son mobles antiguos e queren darlles unha volta". Ahí es donde entra ella porque en lo que hace se nota de forma importante la presencia de colores poco transitados "porque non penso que toda a madeira teña que ter eses cores do barniz que tiveron sempre" y, al mismo tiempo, puede insertarles elementos de diseño "que fai que cambien de forma importante".

La puesta al día de esos muebles que se pueden aprovechar y darles una segunda vida a veces exige de conocimientos anexos como por ejemplo la tapicería: "Iso é algo no que vou aprendendo pouco a pouco, e son autodidacta. Fun aprendendo".Pero en lo que realmente se para más en tratar de hacer ver a la gente que los muebles pueden tener una segunda vida, "tento amosarlles que poden ter potencial e que se pode aproveitar. Tento axudar a que os valoren coa idea de que é boa idea conservalos, non desfacerse deles". Lo dice porque es consciente de que la cultura de tirar lo viejo es un peligro "e non ten por que ser así".

La acogida que tuvo FlipStudio fue buena y, de hecho, muestra una lista de encargos pendientes "que me vai levar moito tempo poder sacar adiante, porque a verdade é que me foi ben". Y eso que sabe que "o primeiro ano soe ser complicado, pero o certo é que a xente está respondendo ben. Veñen ós talleres que fago e ise é un punto de contacto moi importante". De hecho, Sandra explica que está viendo que es bastante habitual que la gente acuda a sus talleres y realice la recuperación de un mueble, pero luego aparezcan con otros que se encontraron y que saben que podrán darles una segunda oportunidad.

Mejorar el mobiliario de forma sencilla

Todo eso, asegura, "en realidade non é tan complicado e creo que a xente ve que se pode facer con vontade dun xeito relativamente sinxelo", explica Sandra Sánchez, que recuerda que les deja claro que restaurar es otra cosa "porque por exemplo tratar a carcoma é moi complicado. Son procesos que non sempre rematan ben".

Normalmente, a ella le llegan sobre todo sillas, cabeceros de cama antiguos, muebles de salón, dormitorios o muchas mesitas. Y aunque es cierto que funciona esa cultura de ‘usar y tirar’ también lo es que el reciclaje está de moda y eso le puede ayudar a sacar adelante su negocio. Parece que lo está consiguiendo porque "moita xente repite" y ella continúa trabajando sin cesar en unas reconstituciones que hacen que se vuelvan irreconocibles algunas sillas que antes tenían un aspecto que era mucho más convencional.

Si alguien quiere saber más del método de Sandra en FlipStudio para recuperar algún mueble puede contactar con ella a través de sus redes sociales, muy activas, del número de teléfono 629.16.45.47o del mail [email protected].