Así apagarían las cubas electrolíticas, el escenario más temido en Aluminio

Tanto los trabajadores como las administraciones tratan de evitar a toda costa el apagado de las, los recipientes de los que sale el aluminio puro resultante de la separación por oxidación del metal de la pasta de alúmina en la que está contenido. Son el corazón de la factoría y dejar de latir de repente supondría la muerte de la fábrica.sostiene que una desactivación ordenada del proceso, en forma de ‘hibernación’, permitiría recuperar la producción al cabo de un tiempo con un costo asumible, aunque el comprador, Liberty House, lo ha dejado claro: desea la fábrica funcionando. Pero ¿cómo podrían ser desactivadas?Puede hacerse a las bravas, bajando el machete eléctrico con lo que la caída de intensidad y tensión dañaría gravemente el recubrimiento cerámico de la cuba, así como los cátodos que, junto con los ánodos, activan el paso de la electricidad. Lo ocurrido durante la crisis de los barriles del, en 1987, es buen ejemplo de las pérdidas que podría suponer llevar a cabo el proceso de esta forma tan brusca. Para rearrancar habría que picar el metal solidificado y rehacer los recipientes, algo inasumible en la actual situación de costes eléctricos y precios del metal. Ya durante aquella traumática parada tras el Casón se habló de 20.000 millones de pesetas. De repetirse el apagado, otras plantas sustituirían lo fabricado desde. Es un proceso tan delicado que incluso en paradas cortas y puntuales —bajando potencias cuando se demanda la interrumpibilidad eléctrica que solicitapara abastecer el consumo externo—, las cubas y su material refractario se resienten."Una parada ordenada de las series —señala un trabajador de—, puede hacerse, habría que retirar el aluminio hacia la fundición y meterles las cuñas, quizás en tres horas se puede apagar una cuba". En las plantas que pertenecían a Alcoa enlo hicieron: retiraron el baño electrolítico que genera la reacción química que produce el aluminio dejando solo unas toneladas de material fundido en cada cuba y se cortó la corriente eléctrica.En la fábrica mariñana de Aluminio —en terrenos de, donde deja impuestos por ello y la energía que hasta allí se transporta—, existen 512 cubas, de las que 32 ya fueron paradas hace un año con el fin de reducir la producción y el coste energético. Pese a las protestas, el comité no pudo entonces frenar la pretensión de la dirección de Alcoa. El mantenimiento y operación de las cubas genera alrededor cientos de puestos de trabajo perpetuo, en diferentes turnos y con operarios propios y auxiliares.La plantilla ya sospechó del mal precedente de ese "cese da producción", solicitando ayuda a la ministra de Industria,, Alcoa tampoco accedió a bajas incentivadas del personal más veterano de Aluminio para sustituirlo con personal proveniente de Avilés y A Coruña, ni cubrir las vacantes con los eventuales en este ‘fuego perpetuo’ solo ininterrumpido en 40 años por graves sucesos o puntual avería. Ahora trata de convencer a la plantilla de apagarlas por dos años —no ha trascendido si en la negociación se planteó apagar solo una parte—, pero los trabajadores no se fían de ninguna desconexión y una exigencia irrenunciable es que las cubas no se paren. La empresa tiene ahora 15 días para tomar una decisión del Ere y los trabajadores para salvar la planta.