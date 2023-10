Así abrirá el apetito el Camiño do Mar

El Camiño do Mar continúa dando pasos hacia su estabilización y reconocimiento. Este último avanzará durante los próximos siete fines de semana con una nueva edición de la iniciativa Camiño Gastronómico do Mar que de nuevo se calzará las botas para recorrer quince municipios dede Ribadeo hasta la localidad de Neda, visitando cada domingo dos de ellos y disfrutando de la gastronomía tras las caminatas. Es una iniciativa de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela y la Asociación Amigos do Camiño do Mar con el doble objetivo con el que se lanzó hace ya cuatro años: fomentar el consumo de pescado y promocionar el Camiño do Mar.

La presentación de la iniciativa tuvo lugar ayer con presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, las alcaldesas de Burela, Cervo y Cariño y el alcalde de Mañón, con representación del resto de concellos y mancomunidades.

El gerente de la OPP Burela, Sergio López, fue el encargado de hacer la presentación de la iniciativa que consiste en unas caminatas gastronómicas en las que se va a promoción del consumo de pescado de Burela poniendo en valor la riqueza de las diferentes especies pesqueras de la lonja burelesa. El conselleiro do Mar, Alfonso Vilares, aplaudió este tipo de iniciativas que se organizan desde el puerto de Burela y que ayudan a seguir reforzando la imagen de Galicia como una de las grandes potencias pesqueras de Europa. El conselleiro prometió incluso tomar parte en alguna de estas rutas, que promocionan al mismo tiempo el territorio y la salud, a través del consumo de pescado y de la práctica de ejercicio al aire libre.

El objetivo de la Consellería do Mar es seguir colaborando con las OPPs y asociaciones en estas campañas de promoción conjunta de los productos pesqueros gallegos y del Camino de Santiago.

El presidente de la Asociación Amigos Camiño do Mar Peregrinación a Santiago de Compostela, Manuel Vicente, destacó la consolidación de esta iniciativa después de tres ediciones.

La primera de estas caminatas gastronómicas será el próximo domingo 15 de octubre y partirá de Ribadeo para visitar también el concello de Barreiros. Las inscripciones para tomar parte en cada jornada deben realizarse hasta el jueves de esa semana en la web de la asociación, asocaminodelmar.com.