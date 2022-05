Dos partidos en dos campos separados por tan solo 12 kilómetros y un ascenso por decidir en 90 minutos entre San Ciprián y Candelaria. La única certeza es que el Concello de Cervo tendrá la próxima temporada un equipo en la 1ª Autonómica. La resolución, este domingo a partir de las 17 horas sobre el césped de A Veiga y A Granda.

Los dos conjuntos tuvieron que sufrir mucho en la penúltima jornada para lograr aumentar sus posibilidades en la definitiva. Lo lograron gracias a sendos goles en lo que los italianos dieron en denominar la zona Cesarini.

Al San Ciprián se le escurría entre los dedos la primera plaza en Meira, ya que su derrota suponía que los meiregos les superasen en un punto. Sin embargo, un tanto de Uru en el minuto 89 devolvía a los de Jaime Méndez a lo alto de la tabla. "Con ese gol pasamos a depender otra vez de nosotros. En la segunda parte tuvimos muchas ocasiones, pero solo lo logramos en el tramo final", rememora Rubén Poceiro, segundo capitán del equipo azul.

Por su parte, el Candelaria llegaría sin opciones si no fuese por el gol de Rambo en el minuto 83 que deshacía el empate a ceros en Cospeito. "Se non metéramos xa non teríamos nada que facer ao empatar ao final o San Ciprián", explica el burelés Rául Reigosa, uno de los hombres importantes en los esquemas de Jaime Pérez.

Estos resultados provocaron que el Meira, rival del Candelaria domingo, no tenga ya opciones. Mientras, entre los cervenses, el San Ciprián depende de sí mismo. Una victoria contra el Muimenta ante su gente los catapultará a 1ª Autonómica. Un empate haría que dependiesen de lo que suceda en A Granda. Al Candelaria le vale una victoria propia y un empate de los sancibrenses.

FAVORITISMO AZUL. Los dos futbolistas, que cuentan con pasado en el equipo contrario, consideran que el favorito es el San Ciprián. "Veo al equipo muy tranquilo y sabiendo lo que tenemos que hacer. Estamos confiados y creo que sabemos jugar bajo esta presión", señala Poceiro.

"Sendo sincero, non vexo moitas opcións. Imos intentar meterlles algo de presión ganando nós, pero creo que o teñen na súa man", responde Reigosa.

Los de A Veiga ya derrotaron a su rival de domingo 0-3 en Muimenta, pero Poceiro no se fía: "Jugar sin ningún tipo de presión puede convertirlos en un equipo más peligroso". Mientras, en Rúa saben que reciben a un rival más fuerte. "O Meira seguro que nos vai dar moita guerra", asume.

Pase lo que pase, ambos extraen conclusiones positivas de la temporada. "No ascender sería un chasco, pero a principio de temporada nunca fue este el objetivo, así que en ningún caso sería un fracaso", opina Poceiro. "Nós entramos nesta fase catro puntos por debaixo e ninguén daba un peso por nós, así que estamos moi contentos porque esta segunda fase foi un éxito", valora Reigosa.

Suban unos o otros, todos celebran que el ascenso quede en Cervo: "Para o concello é unha honra e, se non somos nós, gústame que sexa o San Ciprián o que suba". "Es importante que ascienda alguien de Cervo y me alegro de que ellos estén en esta situación con nosotros, que además es muy merecida", concluye Poceiro.