Arturo Mogo expón os seus "debuxos raros" nunhas cristaleiras da rúa San Roque de Ribadeo

A xente que estes días pasea pola rúa San Roque de Ribadeo pode ver nas cristaleiras do que era o antigo hotel Ribanova –xusto enfronte do bar El Portolés– a exposición Trazos de Arturo Mogo, co que el denomina "debuxos raros". Trátase de catorce cadros "cun toque surrealista" que levou a ese lugar co único obxectivo de que sexan vistos polo maior número de persoas.

"Hai moita xente que coñece os meus debuxos de sempre, que lle gustan e me dicían que por que non os expoñía. Xa fixera unha exposición hai uns anos e agora decidinme por esta, que fago sen intención de vendelos, só para que a xente os vexa se lle gustan", sinala o autor, que non quixo intentar amosalos noutros espazos habituais da localidade e buscou opcións entre baixos de rúas que tiveran un importante tránsito de persoas.

"Estas cristaleiras dan á rúa e por alí pasa xente", comenta Arturo Mogo, que se amosa "moi agradecido" ao propietario do inmoble no que puido exhibir os debuxos, que permanecerán todo o verán nese escaparate ante o que pasarán milleiros de persoas.

Á hora de facer un debuxo conta que nunca pensa no deseño que vai executar, senón que lle sae improvisado: "Collo un boli e empezo a facer uns trazos e sobre eses trazos improviso", asegura, pero hai un importante traballo posterior: "Danme moito que facer. Eu primeiro fago o debuxo nunha cuartilla, despois rechéoo con boli negro e levo a cuartilla á imprenta para que a agranden en papel cartón, aí vese o debuxo en grande pero ao ampliado hai trazos que se deforman e teño que volver a traballar sobre o debuxo con boli e rotulador, que son os elementos que emprego. E para rematar collo un bote de pintura ou un lápis e doulle uns toques onde eu considero, unhas raias, un círculo..., adórnoos cun pouco de pintura", sinala.

Arturo Mogo –de orixe valadourés, é primo do senador César Mogo– traballou de funcionario ata a súa xubilación e na última década iniciouse no debuxo con moi boas críticas. Porén, a parcela á que máis tempo dedica é a escritura: é autor do libro Contos dun ribadense. Desiderio Palazón que publicou a asociación Francisco Lanza e que "tivo bastante éxito en Ribadeo", tamén ten ganado premios de poesía e colaborado co semanario La Comarca del Eo.