Isabel Artime ve las jornadas de Expomar como un gran "escenario de debate"

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, abrirá este miércoles las Jornadas Técnicas de Expomar, que se desarrollan desde las cuatro y media de la tarde en el salón de actos de la cofradía de pescadores de Burela. La responsable gubernamental expondrá los principales retos de futuro del sector pesquero en un foro que considera "cita obligada para todos los actores relacionados con el sector pesquero, a los que proporciona un escenario inmejorable para el debate".

La dirigente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reivindicará el papel clave del sector pesquero español en el abastecimiento alimentario de la población como proveedor de proteína de alto valor biológico y una extracción con baja huella de carbono. Considera que ello facilita alimentos que son parte esencial en las dietas mediterránea y atlántica, que además contribuyen a que España cuente con una de las mayores esperanzas de vida del mundo.

Artime también destacará la importancia de garantizar la competitividad y la rentabilidad de la actividad económica del sector mediante una gestión eficiente y una mejor planificación empresarial. Asimismo defenderá la plena compatibilidad de la pesca con la protección del medio ambiente y los ecosistemas marinos, reconociendo el esfuerzo realizado por parte del sector. En este sentido, animará al sector a seguir trabajando en la innovación, la selectividad y la aplicación de medidas técnicas que aseguren la preservación del medio marino en que se desarrolla la actividad.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, también acude a la inauguración del simposio, que califica como "o mellor escaparate da competitividade e do liderado galego das xentes do mar e de todos os axentes que participan na cadea produtiva", siendo "un punto de encontro e de intercambio e de intercambio empresarial". Junto a ellos estará la alcaldesa de Burela y presidenta de la Fundación Expomar, entidad organizadora del evento, Carmela López.

El buque escuela Intermares, que atracó en el puerto burelés con motivo del centenario de la cofradía, recibe estos días las visitas de escolares de sexto curso de primaria de los colegios Virxe do Carme y Vista Alegre, de un taller de la fundación Eu Son y de Saúde Mental A Mariña; de usuarios del centro de día Coidando de Vós y del grupo de Paseos Saudables con Gaia, así como de ponentes y participantes en las jornadas, el encuentro empresarial y de vecinos interesados en conocer el barco.

Gestión pesquera y Sostenibilidad y salud son los ejes del foro

Mario Santos, de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA); Julio Valeiras, coordinador Pescasost del Instituto Español de Oceanografía (IEO), y Daniel Voces, director de Europeche participan hoy en la primera mesa que abordará la gestión pesquera.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías; Rosaura Leis, catedrática de Pediatría de la USC y Juan Revenga, dietista, nutricionista y divulgador científico, conocido por su blog conlasmanosenlamesa y Antonio Nieto, gerente de Pesca España hablarán de sostenibilidad y salud, antes de la clausura que hará la alcaldesa.