Los artesanos afrontan "con ilusión" el regreso de la feria de Viveiro

Tras un año en blanco la Feira de Artesanía de Viveiro regresa este viernes a los jardines Noriega Varela "con mucha ilusión" de los artesanos por retomar actividad. La vuelta será con nuevas medidas de seguridad como un circuito unidireccional para recorrer los puestos o una mayor separación entre stands que obligó a reducir su número de los 30 de ediciones anteriores a los 26 actuales.

La asociación Proa organiza junto al Concello esta feria, que se inaugura el viernes a las seis de la tarde y que estará abierta hasta el domingo 22, en horario de once a dos y de cinco y media a diez. Desde el colectivo organizador Paula Díaz apunta que habrá una única entrada junto al conservatorio mientras que la salida será en el lado de La Caixa. "En la entrada habrá una persona para indicar las medidas de seguridad, como entrar con mascarilla, guardar la distancia o no aglomerarse", comenta Díaz. En este circuito unidireccional estarán situados, por este orden, los stands, que son los de Alfarería José M. Guisado Monge, Fonte Meimil, Amorei, Maguetes, Leónlagata, Sopa de Nuez, Feitizo, Mestura de Kores, Imavi, Vidrio Reciclado, Esquina Atlántica, Paula Dimé, O Sapo Chosco, Jatafarta, Las Flores de Greta, Joyas de Papel, Otero Regal Ceramista, Dkastro, A Burgarda, Media Lúa, Xakarandá, Arcoiris, Cerámica Ferreira, Taller Patapúm, Montse Betanzos y Eferro.

Entre los artesanos hay representación vivariense, con Paula Dimé y Otero Regal, y también de la comarca con los mindonienses Fonte Meimil y Esquina Atlántica. Detrás de Imavi y Media Lúa también hay artesanas oriundas de Viveiro aunque residen en Vilalba y O Rosal. "La mayoría son todos de Galicia, exceptuando dos", comenta Díaz. En todo caso, todos ellos están "muy ilusionados y con muchas esperanzas de que la gente responda" tras una época "moi dura" para este sector en la que "algunos cesaron su actividad".

La situación sanitaria también condiciona otras actividades y este año no se llevarán a cabo talleres, sin embargo se mantienen los premios que serán al mejor stand y a la mejor pieza de la feria, cuyo cartel de este año diseñó Iván Fernández Ferro de All Black, el nuevo estudio de tatuaje de Viveiro.

"Apostamos pola cultura segura ao aire libre"

El Concello de Viveiro colabora tanto con la Feira de Artesanía como con la Feira do Libro que también arranca el viernes en otro tramo de los jardines Noriega Varela. "Con estas dúas feiras apostamos pola cultura segura ao aire libre, axudando ademais á reactivación económica de dous sectores afectados pola pandemia", apunta la alcaldesa, María Loureiro, que recuerda que en ambas citas "cumpriranse todos os protocolos e recomendacións sanitarias, sendo obrigatorio o uso de máscara".



Feira do Libro

La Feira do Libro se inaugura mañana a las doce del mediodía con el pregón infantil a cargo de Lucas Fernández Sierra y el pregón de la feria con la escritora Arantza Portabales, que a continuación presentará su última obra, La vida secreta de Úrsula Bas. En esta primera jornada también firmarán ejemplares Eduardo Bahamonde y Mario Alonso.