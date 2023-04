Fernando Vilariño: "Na artesanía hai que ser constante e amar o que fas"

De neno xa quería ser canteiro?

De pequeno non sabía nin o que quería ser. Eu nacín nunha zona moi tradicional de traballo coa pedra e formeime nun obradoiro cando deixei de estudar.

Na súa familia, alguén se adicaba á artesanía?

Non, que va. O único que traballaba a pedra foi o meu bisavó.

E como deu cos seus ósos en Mondoñedo?

Casei cunha rapaza de aquí, que é alfareira, coa que teño tres fillas. Coñecín o proxecto Artesanía nos Muíños, con talleres funcionando, e como tiña inquedanzas artísticas, quedei. No 2015 ficou un espazo libre e aquí levo desde ese ano.

Que significa para vostede Mondoñedo?

A miña casa, sen esquecer nunca as miñas raíces, pero pelexo por Mondoñedo. Son o presidente da asociación de veciños deste barrio, métome en todos os proxectos que podo e preocúpome para que Mondoñedo teña vida e oportunidades.

E como é o presente aquí?

É difícil, como en calquera cidade ou pobo onde somos cada vez menos poboación. Pero Mondoñedo ten uns recursos naturais que debemos explotar, como a Cova do Rei Cintolo, o Camiño de Santiago, a artesanía. E caer e levantar, caer e levantar. O meu traballo aquí é a miña vida, aínda que podo ter etapas nas que o deixe.

Por exemplo?

O verán pasado. De xullo a fin de ano traballei en Gondán, nas Figueiras. Por desconectar, por necesidade económica, porque a cousa non está fácil. Hai que buscarse a vida se non hai ventas e ingresos.

Pero fai frío neste mundo da artesanía, non?

É difícil, si. Hai que estar moi enriba, ir ás feiras, traballar coas redes sociais, que che dan un pouco máis de visibilidade. Hai que ser constante e amar o que fas.

Que é o que fai no seu taller?

Calquera tipo de traballo con granito, caliza o mármore. Os clientes son os que marcan a liña porque eu fago pezas decorativas, únicas e exclusivas. Intento ser un pouco diferente.

Mudouno en algo a pandemia?

Deixoume moitas sensacións, como a calquera, de incertidumbre, medo, desconfianza despois de todo, pero non me servíu para nada nin son máis sensible agora. Quizáis o sentimiento máis importante foi a incertidume pola saúde, que é o máis importante, non tanto o tema laboral. O máis importante é vivir.

Que fai cando non traballa?

Estar cos amigos, cos veciños, coa familia, disfrutando da súa compaña, cun bo churrasco, música, risas. Agora empecei a facer de DJ en vodas e bautizos as fins de semana. É un mundo diferente. Procuro vivir e ser feliz coas cousas simples.

Sempre lle gustou a música?

Si, pero sobre todo o que me gusta é o espectáculo, improvisar, animar á xente. Nunca me intimidou o público.

Fixo amizades no seu taller?

Pois si, a xente vaise moi agradecida de aquí. E teño amigos de Bilbao, Madrid e moitos máis sitios.