El arte del tatuaje se expande por A Mariña

Los tatuajes han pasado de ser una moda a un icono que forma parte de la personalidad de cada uno. Sobre todo son los jóvenes los que se atreven con esta decoración corporal, tallando en su piel dibujos, nombres o iniciales. En A Mariña ha crecido la oferta de este tipo de servicios y en 2022 han abierto dos nuevos locales, en San Cibrao y en Ribadeo, aunque hay otros estudios que llevan años trabajando como el All Black Tattoo y el Viveiro Tattoo Studio en la ciudad del Landro o el Tattoo Studio Dani Menéndez en Ribadeo.

Lucía Sánchez Torres acaba de abrir Lady Art & co en San Cibrao. Siempre fue una persona inquieta en lo artístico, sobre todo con el dibujo y la pintura. Vivía en Lanzarote, pero decidió volver a donde se crió, ya que aunque nació en Vila de Cruces, desde los cinco años residía en San Cibrao por el trabajo de su padre en Alcoa.

"Decidí montar esto para dedicarme a algo que me gusta" dice Lucía, que apenas lleva unas semanas de trabajo. "El inicio me ha sorprendido para bien; no solo vienen jóvenes, por ejemplo me vinieron una madre y una hija eso me llamó la atención, e incluso me emocioné", explica.

Lucía se formó con Rodrigo Gálvez, el tatuador de Sergio Ramos. "Yo no sabía que tatuaba a Ramos cuando me formé con él, al principio; es muy bueno y espero seguir formándome con ellos", dice.

Lucía, que reconoce que es muy perfeccionista en su trabajo. "Lo que más me gusta es que la gente quede contenta y no dañarles la piel, que se ve cada catástrofe por ahí", asegura.

Letras, iniciales y nombres son las peticiones más habituales aunque ella reconoce que le gustan más "los dibujos". Los brazos son la parte del cuerpo elegida por la mayoría en su taller, aunque también piernas, tobillos o pechos.

¿Cómo funciona? "Pueden traer ellos un diseño y yo lo preparo, que eso me lleva bastante tiempo, o hay otras personas que me piden consejo, pero para ello necesito conocerlos, que me cuenten sus gustos", explica la tatuadora mariñana, que ha decorado su local con gusto y que espera "que en unos meses, en una pared que tengo, se puedan hacer exposiciones de artistas", explica, y añade. "Hay tatuadores que tienen su propio estilo; yo me adapto al gusto de la gente, me gustan los retos".

Lucía recuerda como su primer tatuaje se lo hizo con 18 años "y entonces me costó 15.000 pesetas, ahora es más asequible, y tuve que ir a Lugo, mientras que ahora te lo puedes hacer aquí", dice.

De lejos llega Bailey José Ramírez, desde Cuba. Hace algo más de un mes abrió en Ribadeo el Black Blood Tatoo Art Studio tras decidirse trasladar desde La Habana hasta A Mariña. "Mi mujer es de Foz y decidimos venirnos y abrir en Ribadeo", explica el tatuador que tenía su local en La Habana "en la misma calle donde está la famosa Bodeguita del Medio, en la calle Empedrado".

La gran diferencia que se encontró Ramírez fue "que aunque Cuba es un país más atrasado socialmente, el tatuaje está más aceptado que aquí, no sé si es porque esta es una zona con una población envejecida o por la forma de pensar", asegura.

La gran diferencia entre su trabajo en Cuba y aquí "es el coste de los materiales", dice. "En Cuba era muy difícil obtener cualquier tipo de material y era más caro, y aquí es más barato y fácil", explica. ¿Es más rentable? "Si tuviese la misma afluencia que en La Habana sí, porque allí tenía una clientela fija muy buena, es una de las calles más turísticas del país, y aquí estoy empezando", afirma.

Ramírez se formó con un amigo que también se dedicaba al tatuaje y también asistió a clases de Rodrigo Gálvez o Ami James, gente muy conocida en todo el mundo. "Estoy contento, pero con miedo", dice, y se explica. "Con miedo por la expectativa, me siento como si me fuera a tatuar yo, que sabes lo que quieres, pero no sabes qué esperas; estoy seguro de que era lo que quería, y estoy contento de dar el paso", concluye.