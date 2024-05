Un arte que reúne 700 participantes y potencia la economía y el turismo

Un total de 665 artesanas se dan cita hoy en la nave de redes del puerto burelés para participar de la decimocuarta edición del Encontro de Palilleiras que acoge la localidad, todo un referente ya en este tipo de actividades, que buscan poner en valor un oficio tradicional, al tiempo que apuestan por fomentar las relaciones entre las personas, sobre todo mujeres, que practican este arte.

"De feito, este ano temos xente que se despraza dende Palencia, Salamanca, Valladolid, Asturias e, por suposto Galicia, ás que temos que sumar os postos, que veñen das comunidades valenciana e catalana, ademais de Madrid e Galicia, polo que xuntaremos unhas 700 persoas", cuenta Paqui Romo, presidenta de la asociación As Encaixeiras, que se encargan de la organización del evento.

Una cita que cuenta con la colaboración del Concello de Burela, un apoyo vital para que el evento se pueda llevar a cabo y que se promueve desde el Gobierno local, por considerar “moi importante conservar e poñer en valor este tipo de actividades ligadas á nosa cultura e ás nosas tradicións e, en especial, aquelas nas que as mulleres tiveron e seguen tendo un papel totalmente esencial”, explica la alcaldesa, Carmela López.

La alcaldesa burelesa, Carmela López, en el Encontro de Palilleiras del pasado año. AEP

La mandataria agradece el esfuerzo de las organizadoras y lo hace destacando "o traballo e a implicación para sacar adiante este encontro", al que define como "un referente na programación sociocultural de Burela, pero tamén da comarca da Mariña e da provincia", recalca.

Paqui Romo. JOSÉ Mª ÁLVEZ (AEP)

El Encontro de Palilleiras es, de hecho, una cita consolidada, a la que cada año buscan añadir nuevos incentivos para que acudir a Burela siga siendo un aliciente. "Como actividades complementarias temos este ano unha exposición de mantillas, pertencente á colección privada de Sol Teijeiro, que vén dende Toledo para explicar á xente a historia das pezas, que xa estiveron nunha mostra no Museo do Traxe de Madrid e no que poderemos ver pezas de tres picos, de volantes, para peineta e feitas con diversas técnicas ás que se sumarán outras bordadas que nos deixaron, co que teremos unha trintena de obras entre as dúas mostras", señala Paqui Romo.

La actividad se completará con un taller que impartirá la gallega Marisa Hermida "para aprender a confeccionar unha réplica da flor da minosa en bolillos y, para los más pequeños que se acerquen a la tarde a la nave de redes, un taller de pintacaras".

Al margen, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar el barco museo Reina del Carmen, el monte Castelo y la iglesia de Vila do Medio, opciones que sirven para dar a conocer el municipio, al que después los asistentes pueden regresar como visitantes, "polo que o encontro é tamén moi importante de cara á promoción turística", indica la alcaldesa.

Un hecho al que Romo suma la potenciación de la economía local, pues son 700 personas que van a comer y visitar la localidad. Destaca además el importante apoyo de los negocios, que donan regalos que se sortean después y hacen aportaciones económicas, además del apoyo que prestan empresas e instituciones, como la Fundación Expomar, la Cofradía de Pescadores y Absa, que dona la merluza, con la que elaboran las empanadas con las que obsequian a los asistentes.