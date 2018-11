El arte, pasión y profesión

El artista asturiano, afincado en Burela, César Maseda tiene abierta su exposición Iconos en la sala de arte de la casa de la cultura de la localidad durante todo este mes. Se trata de una serie de cuadros que recogen personajes de Hollywood como Greta Garbo o Audrey Hepburn, así como Elvis Presley o dos obras sobre las películas ‘Los pájaros’ y ‘Psicosis’ de Alfred Hitchcock. También pueden verse los pintores españoles Salvador Dalí o Pablo Picasso, el tenista Rafa Nadal, una de las Meninas sacada del entorno de palacio o el Seat 600.

Y todo ello siguiendo el estilo pop art, que es el que utiliza Maseda desde siempre, «tanto en el colorido como en la composición del cuadro». «Y voy a seguir con este estilo», asegura el artista, que avanza que ahora está trabajando «en adaptar el tema mitológico a este estilo para darle una visión actual».

Maseda lleva más de 40 años pintando y es su verdadera vocación, aunque compaginó esta pasión con su trabajo en la multinacional Alcoa. «Estudié Bellas Artes, pero mi padre tenía miedo a que me dedicara al arte y me muriera de hambre, así que siempre me dijo que me buscara un trabajo que me garantizara el sustento para poder dedicarme al arte, y eso fue lo que hice», explica el artista, que como reconoce «me jubilé de Alcoa, pero sigo estando en activo porque mi verdadera profesión es el arte, aunque es complicado vivir de ello».

Cada día dedica una media de seis horas a la pintura y ya ha expuesto en diversas localidades y ciudades como Gijón, Avilés, Oviedo, Zamora o Ciudad Real y en Burela, a pesar de ser su lugar de residencia desde hace más de 30 años, es la segunda vez que expone. «Estoy muy contento con la acogida que está teniendo la exposición porque vino mucha gente a la inauguración, a pesar de que en esta zona el arte no despierta mucho interés», reconoce.

La exposición está abierta hasta el próximo día 30 y el horario de visitas es de diez de la mañana a una y de cinco de la tarde a ocho. Todos los cuadros están a la venta.