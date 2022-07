Arreglos que ya no podrán ser en Barreiros

El Concello de Barreiros reestructuró su presupuesto para afrontar el pago de 116.000 euros al antiguo equipo de gobierno del PP —correspondientes a los costes jurídicos que afrontaron por un proceso contra ellos— de una forma conjunta y sacará el dinero de otras partidas. Esto implicará que dejarán de lado el arreglo del antiguo lavadero público de O Santiño y además retrasarán la ejecución del plan de rebacheos municipal que se hacía en verano y que, según explicó en pleno la alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, "deberá agardar a contar con liquidez".

El pago de dicho dinero ya era algo conocido por el gobierno municipal porque emanaba de una sentencia de 2019 pero el gobierno local presentó un plan de pagos para hacer frente a esa cantidad mediante un pago a plazos. Aunque los concejales del PP votaron inicialmente que sí, después los afectados lo llevaron a los tribunales, que ordenaron al Concello hacer el pago de una sola vez.

El portavoz del PP, José Manuel Gómez Puente, explicó ese cambio de criterio amparándose en que "aos dous concelleiros que estamos agora e tamén naquel goberno municipal dábanos igual recibir o pago a prazos, pero non somos maioría e democraticamente os outros optaron polo pago dunha soa vez". También acusó al gobierno municipal de haber retrasado ese pago de forma malintencionada y a sabiendas de que, de todos modos, tendría que abonar esa cantidad "que en realidade corresponde a pagos aos avogados que tivemos que contratar para afrontar un proceso xudicial no que se nos acusaba de prevaricar".

El Concello tiene que abonar los pagos a los abogados que el PP tuvo que contratar para afrontar un proceso judicial por prevaricación

Pero la alcaldesa no comprendió que no se aceptase un plan de pagos y aseguró que es el primer caso de un acreedor del Concello que no acepta esa figura. Además dijo que eso supone un contratiempo importante para las arcas públicas "porque é unha cantidade que afecta notablemente ao día a día municipal, polo que se debe renunciar a determinados investimentos, atrasalos ou mesmo pospoñelos para outros anos".

Esto se aprobó en un pleno celebrado en la noche del lunes y en su resolución hubo un momento de desconcierto ya que aunque se votaba una modificación presupuestaria para poder pagar a los concejales del PP, la única de sus edilas presentes que podía votar al no estar directamente afectada por la cuestión lo hizo en contra de dicha modificación presupuestaria. De este modo, tuvieron que ser BNG y PSOE quienes aprobaran los pagos que pedía el PP.

Ermida se mostró "sorprendida" y calificó el episodio de "incongruente". "O que demostra esta actitude é que o único propósito do PP é prexudicar o interese xeral e minar a capacidade de actuación do actual goberno, que deberán explicar diante da veciñanza. Presentan unha demanda xudicial pedindo o pago inmediato e néganse a aprobar unha modificación nos orzamentos necesaria para facelo", indicó Ermida.

SOCORRISTAS. En el pleno se esperaba también la presentación de una propuesta del PP para mejorar el servicio de socorrismo en el municipio. Pero el portavoz del PP, José Manuel Gómez Puente, presentó una pregunta para que la alcaldesa explicase por qué no se cubren las plazas en el municipio. Reconoció que no hay socorristas, pidió que se les "animase e convencese" para que fuesen a Barreiros y mostró su apoyo "para buscar unha saída" a esta situación.

Posteriormente, el responsable del PP presentó un ruego solicitando al gobierno local que hiciese "todo o posible" con otra campaña de captación de socorristas para el mes de agosto "cando a afluencia de xente é aínda maior". Reconoció que "xa sei que é difícil, pero hai que intentalo", y propuso también que el Concello pagase a vigilantes que avisasen de algún problema lo antes posible.