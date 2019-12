El arrastre no trae descartes de merluza y solo hubo 1.600 toneladas del Cantábrico

La flota pesquera que captura merluza en aguas del Cantábrico noroeste ya descartó 1.600 toneladas, indicó Rafael Centenera, subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias, quien constató la infrautilización de exenciones y avisó del riesgo de su anulación. Cristina Morgado, de la Agencia de Control de la Pesca, apuntó el bajo nivel de cumplimiento del arrastre en las anotaciones y auguró la colocación de sensores y cámaras para el monitoreo.

Ante la extrañeza de que el arrastre no descarte merluza y otras especies, como cigala o raya, los pescadores indican que usan malla de 70 milímetros y Centenera reconoció que "el gran problema en el caladero nacional es de la de 55". Sobre el espada animó a ceder o vender cuota sobrante, porque "la ley dice que si en dos años no la usas, la pierdes".

Centenera calificó de "brutal" la obligación de desembarque (OD) de descartes de todas las especies sujetas a TAC. Reconoció que el Estado tardó seis meses en presentar la norma, pero no ve justificación para no registrar todos los descartes. "Hay que usar las flexibilidades, sino no se pueden tener datos para la OD. Apuntó que los estudios hechos al norte de Portugal demostraron que el besugo liberado queda vivo, por lo que la flota del Cantábrico podrá descartarlo el año próximo.

El responsable estatal dijo que un estudio probó que la raya no tiene alta tasa de supervivencia en el Cantábrico, por lo que en 2020 prevé un TAC específico para que evitar que obligue a los barcos a parar. Cree que la alta supervivencia depende de las condiciones de pesca, no solo de la fisiología del pescado. También dice que anotan poca cigala y su registro "probaría que se está recuperando".

El sector también se quejó del retraso que implica cumplimentar el diario electrónico de a bordo (DEA). Genma Laso, CEO de Inxenia, presentó propuestas para aprovechar subproductos de la pesca y hubo una degustación en Casa Miranda.