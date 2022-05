El arranque de junio despierta a todas las fiestas

La llegada de junio implica este año la llegada de las primeras fiestas del verano que este año prometen, ahora sí, devolver la normalidad perdida durante dos años por la pandemia. Muchas de estas fiestas regresan con un brío especial precisamente debido a ese parón y a las ganas que hay de recuperar el tiempo perdido.

Otras de esas fiestas crecen porque ya se encontraban en franca expansión y así van a seguir. Uno de esos casos es la fiesta de As Cruces, en el barrio de A Ponte de la parroquia ribadense de Arante, donde este año los dos integrantes de la comisión organizadora, Javier González López y Jesús García Yebra, se encuentran con un festejo declarado de interés turístico gallego que además se celebra en pleno Camino Norte de peregrinación a Santiago. Todo ello hace que no dejasen escapar la oportunidad para redimensionar la cita e incluso hasta replantearla.

Esta fiesta reúne sobre todo a vecinos de los municipios de Ribadeo y Trabada y, en menor medida, de algunas parroquias cercanas de Barreiros como Vilamartín Grande o Vilamartín Pequeno, muy cercanas a ese lugar. Lo primero que harán es continuar con la iniciativa emprendida en 2019 de tratar que As Cruces recupere el carácter de romería que tuvo años atrás y que se había ido perdiendo con el paso de los años. Para este 2022 la comisión propone de nuevo la celebración de comidas de romería en el entorno del campo de la fiesta.

Pero además este año As Cruces varía notablemente en un aspecto, se celebrará en domingo. Abandona sus lunes tradicionales para pasar a celebrarse en domingo. Será concretamente el 5 de junio y la intención es captar más público debido a que era evidente que celebrar la fiesta en una jornada laboral que ni tan siquiera puede ser declarada como festivo local generaba muchísimos problemas para atraer gente al lugar.

Esta cuestión ya se había tratado en numerosas ocasiones anteriormente y se decidió apostar por el cambio de día dado que, actualmente, es imposible ir en contra de las obligaciones laborales de la mayoría de la población y de los vecinos que en realidad sí desean acudir a As Cruces, pero no pueden. Al margen de este cambio, As Cruces contará con otras novedades importantes. La más reseñable, un concierto que tendrá lugar en la tarde del domingo del grupo Luar na Lubre.

Pero más allá de estas modificaciones, la fiesta de As Cruces mantiene intactas todas sus señas de identidad. A las doce del mediodía tendrá lugar la bendición de los campos en Arante. Se hará el recorrido hasta el entorno de la ermita de Nosa Señora das Virtudes y allí será el saludo de las cruces y pendones y el posterior bandeo de uno de ellos, concretamente el que representa a la parroquia trabadense de Sante. El grupo de gaitas Brisas del Eo acompañará este acto.

A continuación, misa y sesión vermú con La Bamba que dejará paso a la comida de romería y a las cinco y media tendrá lugar una representación de la batalla que dio lugar a la fiesta con O Bruxo Queiman y Andrea Pousa. Después concierto de Luar na Lubre y remate de fiesta con La Bamba.

En esta celebración se juntan como es tradición los representantes de las parroquias ribadenses y trabadenses como herederos de los algo más de 1.800 que en su día se unieron para frenar el avance hacia Santiago de las tropas francesas. Bajo el mando de Melchor Díaz de la Rocha se juntaron gentes de Vidal, Valboa y Sante de Trabada y Arante, Ove, Covelas y Cedofeita de Ribadeo. La leyenda se mezcla con la intervención de la Virgen en la batalla seguramente en lo que es un una reminiscencia de una celebración anterior que se festejaba ya años antes en ese mismo lugar. La propia iglesia de Nosa Señora das Virtudes atestigua con sus pinturas murales de gran valor que fue un lugar muy destacado. En esta fiesta colabora la Xunta, el Xacobeo y el Concello de Ribadeo.

Patronales

Mientras esta fiesta se celebra los integrantes de la comisión que organiza las patronales ribadenses continúan trabajando. Después de su colaboración con el Ribadeo de Tapeo en la jornada dedicada al caldo de gloria, ahora se encuentran vendiendo a tres euros rifas que tienen como regalo una cena para dos personas en O Alén. El sorteo lo harán digitalmente este sábado.

O Naseiro

Una de las fiestas más esperadas del año es sin duda la romería de Naseiro en Viveiro, que volverá a celebrarse en torno al cuarto domingo de agosto, desde el viernes 26 hasta el miércoles 31, que será el día del niño.

La comisión ultima el programa de O Naseiro y vende camisetas para recaudar fondos, como ya hizo con una cena

La comisión, que ultima el programa, ya pudo comprobar que hay ganas de que vuelva en una cena baile que organizó hace unas semanas en el mismo campo de la fiesta, que estuvo muy concurrida y animada con 260 asistentes. Para recaudar fondos también estudia celebrar otro evento antes de la cita y además tiene a la venta camisetas con el logo de la celebración en distintos colores y tallas. Si alguna persona o pandilla quiere poner algo diferente en sus camisetas o elegir otro color, puede plantearlo a la comisión, a través del Facebook Comisión de festas Naseiro 2022 o en el 669 30 22 11.

Asistentes a la última edición de O Naseiro. AEP

El presidente, Adrián Casas, avanza que la fiesta se celebrará con las mismas restricciones de 2019 por parte de la Xunta, con la prohibición de Medio Ambiente de celebrar el descenso del río y con la de Augas de Galicia de acampar ni aparcar coches "na marxe dereita da estrada, excepto na zona do perímetro da festa". Por el resto, la Romaxe do Bo Xantar volverá a ser como siempre, con sus mesas, sus puestos, sesiones vermú y verbenas.

Por el momento las únicas restricciones que se aplicarán serán las del río, sin el descenso y con margen para acampar y aparcar

Burela

Las fiestas que en este momento se encuentran más cercanas en el calendario son las de la Burela, que se iniciarán este fin de semana y ya se puede ver alguno de los preparativos para ellas en la explanada portuaria, donde poco a poco van llegando las atracciones que harán las delicias de grandes y pequeños en unas jornadas que también estarán cargadas de actividades.

Atracción en proceso de montaje en el puerto de Burela. D.V.

Ribadeo Indiano

Trabajo a fondo para retomar una cita trascendental

El impacto socioeconómico del Ribadeo Indiano en el municipio es de tal calibre que en la organización se toman muy en serio no solo procurar que salga lo mejor posible sino de un modo sostenible. Para ello están trabajando ya a tope. Faltan solo siete semanas para que esta cita regrese tras el parón pandémico y tanto el Concello de Ribadeo como la asociación de comerciantes quieren que lo haga con garantías totales.



Nuevas propuestas

Por ahora el Ribadeo Indiano de 2022 es un misterio. Solo se sabe que la intención de la organización es poner toda la carne en el asador, conscientes de que se trata de una cita que mueve una cantidad de dinero enorme y coloca a Ribadeo en el mapa.



Numerosos visitantes

A Ribadeo se espera que vuelvan a llegar asistentes desde Portugal ataviados en exclusiva para la fiesta, pero también de muchísimas otras localidades más cercanas, muchas asturianas con pasado indiano, como le sucede a Ribadeo. La agenda de actividades paralelas a las festivas será intensa y también muy variada.